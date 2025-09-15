Acı haber! Bu gülümseme yarım kaldı!
Aksaray'da, otomobilin şarampole devrildiği kazada yaralanan 5 kişiden, 6 yaşındaki Aras Emir Uğur tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Uğur'un ilkokul 1'inci sınıfa yeni başladığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı
Aksaray'da kaza, önceki gün saat 18.00 sıralarında Aksaray-Ortaköy yolu Bağlıkaya beldesi çıkışında meydana geldi. Mevlit Özcan’ın (34) kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole devrildi.
KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI
DHA'daki habere göre kazada Mevlit Özcan, Dilberay Erdoğdu (23), Elmas Yıldız (57), Aras Emir Uğur (6) ile Tuğba Uğur (30) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İLKOKUL 1. SINIFA BAŞLAMIŞTI
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aras Emir Uğur, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Uğur’un ilkokul 1’inci sınıfa yeni başladığı öğrenildi.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.