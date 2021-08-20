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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Şüphe dolu acı olay! Oğlu ile tartışıyordu
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Şüphe dolu acı olay! Boşanma aşamasındaki anne oğlu ile tartışıyordu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, oğlu S.K. ile tartıştıktan sonra iddiaya göre fenalaşarak yere yığılan Ulviye Kuru hayatını kaybetti. Sesler üzerine apartman sakinlerinin kadına şiddet ihbarıyla olay yerine gelen polis, cama yumruk attığı için yaralandığı öne sürülen S.K.yi hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına aldı

Son dakika haberi: Şüphe dolu acı olay! Oğlu ile tartışıyordu
Şüphe dolu acı olay! Oğlu ile tartışıyordu
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DHA

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, oğlu S. K. (28) ile tartıştıktan sonra fenalaşarak yere yığılan Ulviye Kuru yaşamını yitirdi.

Olay, saat 05.00 sıralarında Metin Oktay Mahallesi 52/1 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, eşi C.K. ile boşanma aşamasındaki Ulviye Kuru, oğlu S.K. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. S.K. ve Ulviye Kuru'nun sesleri üzerine, apartmanda yaşayanlar 112'yi arayarak kadına şiddet ihbarında bulundu.

Kısa süre içeresinde olay yerine gelen polis, S.K. ve Ulviye Kuru'nun oturduğu daireye çıktı. Ulviye Kuru'yu kapının önünde yatarken gören ekipler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sinir krizi geçiren S.K., cama yumruk atması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis eşliğinde şüpheliyi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Diğer sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise, Ulviye Kuru'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Ulviye Kuru'nun ölümü üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, hastanede tedavisi tamamlanan S.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Eşinin öldüğünü duyan C.K. olay yerinde sinir krizi geçirdi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ADLİ TIP'TA BELLİ OLACAK

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri dairede ve cansız bedenin bulunduğu yerde çalışma yaptı. Ulviye Kuru'nun savcı gözetiminde yapılan ilk incelemesinde vücudunda herhangi bir darp izine rastlanılmadığı öğrenildi. Ulviye Kuru'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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