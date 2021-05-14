Hindistan'dan kötü haber! 24 saatte korkunç can kaybı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaAsya-PasifikACI REKOR! Son dakika: Hindistan'da son 24 saatte 4 bin ölüm! - VİDEO HABER
ABONE OL

Hindistan'dan kötü haber! 24 saatte korkunç can kaybı!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 4 bin ölüm kaydedildi. Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısı yapıyor

ACI REKOR! Son dakika: Hindistan'da son 24 saatte 4 bin ölüm! - VİDEO HABER
Hindistan'dan kötü haber! 24 saatte korkunç can kaybı!
0:00 / 0:00
AA

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 4 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken 343 bin 144 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısı yapıyor.

TOPLAM CAN KAYBI 262 BİNİ GEÇTİ

AA'da yer alan habere göre günlük olarak en fazla vaka ve ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da toplam vaka sayısı 24 milyon 46 bin 809’a, toplam can kaybı sayısı 262 bin 317'ye yükseldi. Ülkede 3 milyon 704 bin 893 hastanın tedavisi sürüyor.

AŞILAMA KAMPANYASI

Nüfusu 1.4 milyara yaklaşan Hindistan'da aşılama kampanyasının başlatıldığı 16 Ocak'tan bu yana 179 milyon 298 bin 584 doz aşı yapılsa da kampanya henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

"AŞI SIKINTISI BİRKAÇ AY SÜRECEK"

Dünyanın en büyük aşı üreticisi konumundaki Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) Üst Yöneticisi (CEO) Adar Poonawalla, Financial Times gazetesine verdiği röportajda, aşı sıkıntısı olduğu ve bunun birkaç ay süreceği uyarısında bulunmuştu.

AŞI TEDARİKİ OLUMSUZ ETKİLENEBİLİR

AstraZeneca firmasıyla üretim anlaşması bulunan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Kovid-19 Aşıları Erişim Programı için de aşı üretmeyi taahhüt eden enstitünün acil iç talebine yanıt vermek zorunda olması dünyadaki aşı tedarikini de olumsuz etkileyebilir.

ABD, İngiltere, Almanya ve diğer ülkeler Hindistan'a ilaç, test kiti ve tıbbi oksijen yardımlarının yanı sıra aşı yapımında kullanılan maddelerin ihracını yoğunlaştırdı.

ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dabiel B. Smith, ülkeye ulaştırılan aşı bileşenlerinin 20 milyon AstaZeneca aşısının üretilmesine yardımcı olacağını açıkladı.

Poonawalla, aşı üretiminde gerekli bazı ham maddeler için uygulanan ambargonun kaldırılması amacıyla ABD Başkanı Joe Biden'a çağrı yapmıştı.

ABD, aşı üretimini desteklemek için Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesini gündeme getirmişti. Böyle bir adımın da Hindistan'daki aşı üretimini canlandıracağı tahmin ediliyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ŞAŞIRDI! Son dakika: Macron'dan şoke eden Ermenistan açıklaması: "Azerbaycan çekilmeli!"
DÜNYAMacron'dan şoke eden Ermenistan açıklaması!
Önde gelen bilim insanları Covid-19'un kökenlerinin daha fazla araştırılması gerektiğini söylüyor
DÜNYABilim insanlarından Covid-19’un kökenlerini ...
İsrail'den vatandaşlarına çağrı - Haberler
DÜNYAİsrail'den vatandaşlarına çağrı
Kolombiya Dışişleri Bakanı Claudia Blum istifa etti
DÜNYAKolombiya Dışişleri Bakanı istifa etti
Pazar günü Filistin için toplanacaklar - Haberler
DÜNYAPazar günü Filistin için toplanacaklar
GAZZE SON DAKİKA! İsrail yok ediyor! Gazze'den kahreden fotoğraflar - VİDEO HABER
DÜNYAİsrail yok ediyor! Kahreden fotoğraflar! Bir baba ile ...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'in Gazze harekatına sert tepki
DÜNYAAnkara'dan Gazze harekatına sert tepki
BM Genel Sekteri Guterres'ten Gazze çağrısı
DÜNYAGuterres'ten Gazze çağrısı
Japonya'nın Fukuşima eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
DÜNYAFukuşima açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Orta Doğu'da ateşkes çağrısı
DÜNYAMacron'dan Orta Doğu'da ateşkes çağrısı