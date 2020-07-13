Acı Tatlı Ekşi, Andaç Haznedaroğlu'nun yönetmen koltuğuna oturduğu, başrolde Özge Özpirinçci, Buğra Gülsoy ve Yusuf Akgün'ün yer aldığı 22 Aralık 2017 çıkışlı Türk romantik, dram filmidir. 2017 yapımı “Acı Tatlı Ekşi” Pazartesi akşamı Show TV’de!

ACI TATLI EKŞİ FİLMİ OYUNCULARI



Özge Özpirinçci

Buğra Gülsoy

Yusuf Akgün

Füsun Demirel

ACI TATLI EKŞİ FİLMİ OYUNCULARI



Hayatınızın aşkıyla beş senelik bir ayrılık anlaşması yapmayı kabul eder miydiniz? Peki beş sene sonra yeniden karşılaştığınızda onu yine de sever miydiniz? Murat ve Duygu birbirlerine deli gibi aşıktır. Üniversiteden mezun olurken Murat, Duygu’ya evlenme teklif eder. Oysa Duygu’nun gerçekleştirmek istediği hayalleri vardır. Beş sene sonra yeniden birleşmek üzere bir ayrılık anlaşması yaparlar. Halbuki hayatın onlar için başka sürprizleri vardır. Senelerce akıllardan çıkmayacak modern bir aşk hikayesi anlatan Acı Tatlı Ekşi, aşk adına yapılan fedakarlıkların dokunaklı bir resmini çiziyor. Ve gerçek aşkın zamana ve hayata meydan okuduğunu yeniden gösteriyor.

13 Temmuz 2020 Pazartesi

SHOW, 20:00

ACI TATLI EKŞİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Acı Tatlı Ekşi filmi İzmir'de çekildi. Çekimlerin bir bölümü İstanbul'da yapılırken, Acı Tatlı Ekşi filminin asıl çekildiği yer İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi ve Urla ilçesi oldu. Acı Tatlı Ekşi filminin deniz ve sahil sahneleri de İzmir'de çekildi.