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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izin süresi ne zaman bitecek? Açıklama geldi

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Sorusu mahkum ve aileleri tarafından merak konusu oldu. Açık cezaevi izinleri ile ilgili Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? İşte detaylar...

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izin süresi ne zaman bitecek? Açıklama geldi

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Soruları binlerce mahkum ve ailesi tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle izinler 31 Mayıs tarihine kadar uzatılmıştı. Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nden yeni son dakika bir açıklama geldi.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Salgına engel olmak amacıyla açık cezaevlerinde izin süreleri uzatılmıştı. 31 Mayıs'ta bitmesi beklenen izinler hakkında son dakika açıklaması geldi. Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı açıklamada:

''5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “24/05/2021 tarih ve 13588366-149-684 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.'' sözleri yer aldı.

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