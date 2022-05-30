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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

Açık cezaevi izinleri Covid-19 salgınında başlamıştı. Vaka sayıları binin altına gerilemesiyle açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. Açık cezaevi izinleri 31 Mayıs'ta sona ermesi beklenirken konuya ilişkin açıklama Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geldi. İşte açık cezaevi izinleri son durum...

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    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, ne kadar uzatıldı?

    Son olarak 31 Mayıs'a kadar uzatılan açık cezaevi izinleri ile ilgili son durum yakından takip ediliyor. Mahkum ve mahkum yakınları açık cezaevlerinin uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? İşte açık cezaevi izinleri son durum...
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    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, ne kadar uzatıldı?

    AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Mayıs Pazartesi gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "31 Mayıs'ta sona eren açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.
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    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, ne kadar uzatıldı?

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

    Teklife eklenen maddeyle açık cezaevinde kalıp da Covid-19 tedbirleri kapsamında izinli sayılan hükümlülerin 31 Mayıs'ta sona erecek izin süreleri 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı. Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 19 kez uzatılabilecek.

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