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Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır? E-devlet Açık Kapı yardım başvuru şartları nelerdir?

Açık Kapı yardım uygulaması başladı. Valiliklerden ve Kaymakamlıklardan yardım başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar e-devlet üzerinden taleplerini gerçekleştirebilecek. Peki, Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır?

açık kapı

Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle sıkıntı yaşayan vatandaşlar valiliklere ya da kaymakamlıklara gitmek yerine e-devlet üzerinden Açık Kapı uygulamasına tıklayarak yardım başvurusunda bulunabilecek. Peki, Açık Kapı yardım başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

AÇIK KAPI YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Açık Kapı yardım başvurusu, İçişleri Bakanlığı’nın açmış olduğu ekran üzerinden alınmaya devam ediyor. Vatandaşlar en üst düzeyde iletişimin kurulması amacıyla açılan Açık Kapı, valilikler ve kaymakamlıklarda bulunan ve yardım başvurusu yapılan birimlere müracaat için kullanılmaktadır.

Yardım başvurusu için Açık Kapı üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Öncelikle, aşağıdaki linke tıklayın.

E-Devletiniz varsa E-Devlet ile başvuru yap, yoksa Başvuru Yap butonuna basın.

Başvuru ekranında TC Kimlik Numarası ile birlikte bazı bilgileriniz istenecektir. Bunları girin ve ben robot değilim butonunu işaretleyip onay kodu gönderin.

Sonraki ekranda karşınıza yardım başvurusu yapabileceğiniz bölüm gelecek. Buraya yardım başvurusu için taleplerinizi yazın ve başvurunuzu göndererek tamamlayın.

AÇIK KAPI BAŞVURU EKRANI

 

AÇIK KAPI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Başvurunuzun ardından size verilen numarayı T.C kimlik numaranız ile birlikte girerek "Onay Kodu Gönder" butonuna tıklayınız.
Kayıt esnasında girdiğiniz cep telefonu numarasına sistem tarafından sms olarak ONAY KODU gönderilecektir. Onay kodunuzu girdikten sonra başvurunuzun detaylarına ulaşabileceksiniz.

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