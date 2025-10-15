Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Açık Lise sınavları ne zaman? AÖL sınav tarihleri 2025: AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

        Açık Lise sınavları ne zaman? Tarihler belli oldu!

        Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav takvimini duyurdu. Aralık ayında gerçekleştirilecek sınavlar, bu yıl 3 oturum halinde yapılacak. Öğrenciler, her oturum için 100 dakikalık sürede soruları yanıtlayacak. Sınavlara katılacak adayların, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi bulundurmaları zorunlu olacak. İşte detaylar...

        Giriş: 15.10.2025 - 23:06 Güncelleme: 15.10.2025 - 23:06
        Açık Lise öğrencileri için sınav heyecanı başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL 1. dönem sınavlarının Aralık ayında yüz yüze yapılacağını açıkladı. Üç oturum halinde gerçekleştirilecek sınavlarda adaylara 100 dakikalık süre tanınacak. En çok araştırılan konuların başında ise AÖL sınavlarının e-sınav mı yoksa sınıf ortamında mı gerçekleştirileceği sorusu geliyor. Ayrıntılar haberimizde...

        1. DÖNEM AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

        Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı oturumlarıyla ilgili şu bilgiler verildi: 1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da 2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te, 3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.

        SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        e-sınava girecek adaylar 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren, yazılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

        Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girecek.

