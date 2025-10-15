Açık Lise öğrencileri için sınav heyecanı başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL 1. dönem sınavlarının Aralık ayında yüz yüze yapılacağını açıkladı. Üç oturum halinde gerçekleştirilecek sınavlarda adaylara 100 dakikalık süre tanınacak. En çok araştırılan konuların başında ise AÖL sınavlarının e-sınav mı yoksa sınıf ortamında mı gerçekleştirileceği sorusu geliyor. Ayrıntılar haberimizde...