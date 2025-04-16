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        Haberler Bilgi Gündem AÇIKLAMA GELDİ! Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? 16 Nisan Spotify uygulaması düzeldi mi, ne zaman düzelecek?

        Spotify'dan açıklama geldi 16 Nisan 2025: Spotify çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

        En çok kullanılan online müzik uygulama platformu Spotify'a erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar, uygulamaya giriş yapmaya çalışırken yüklenme sorunu ve müzik dinleme hatası ile karşılaştığını dile getiriyor. Konuya ilişkin Spotify yetkililerinden önemli bir açıklama geldi. Yapılan son dakika açıklaması, "Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? 16 Nisan Çarşamba Spotify düzeldi mi?" sorularını gündeme getirdi. İşte 16 Nisan Spotify erişim sorununa ilişkin son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 18:32 Güncelleme: 16.04.2025 - 20:19
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        Spotify çöktü mü? Dünya çağında milyonlarca kullanıcısı bulunan müzik dinleme uygulamalarından Spotify'da erişim sorunu yaşanıyor. Spotify'da yaşanan erişim probleminin global çapta olduğu belirtiliyor. Peki, "Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? 16 Nisan Spotify düzeldi mi?" İşte Spotify'dan yapılan açıklama...

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        SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ?

        Sorunla ilgili birçok ülkedeki kullanıcılardan şikayetler Spotify, sosyal medya hesaplarına aktarılıyor.

        Downdetector sitesindeki verilere göre Spotify’da öğle saatlerinde erişim sorun olduğu anlaşılıyor.

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        SPOTIFY NE ZAMAN DÜZELECEK?

        Spotify sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anda bazı sorunların farkındayız ve bunları inceliyoruz!" ifadelerini kullandı.

        "Kesintinin farkındayız ve mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz. Bunun bir güvenlik saldırısı olduğuna dair haberler yanlıştır."

        Spotify resmi destek hesabı ve yetkilileri tarafından açıklama yapılırken, sorunun kaynağı ve ne zaman çözüleceği dair bir açıklama yapılmadı.

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