SPOTIFY NE ZAMAN DÜZELECEK?

Spotify sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anda bazı sorunların farkındayız ve bunları inceliyoruz!" ifadelerini kullandı.

"Kesintinin farkındayız ve mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz. Bunun bir güvenlik saldırısı olduğuna dair haberler yanlıştır."

Spotify resmi destek hesabı ve yetkilileri tarafından açıklama yapılırken, sorunun kaynağı ve ne zaman çözüleceği dair bir açıklama yapılmadı.