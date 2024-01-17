Acil servislere "vitaminli serum" talebiyle başvuruyorlar Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, acil servis başvurularında en çok "vitamin eklenmiş serum" talepleriyle karşılaştıklarını belirterek, "Alerjik reaksiyonlara yol açma riski var" uyarısında bulundu

Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, havanın soğumasıyla solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını ve bunun acil servis başvurularına yansıdığını anlattı.

Her yıl kış döneminde bu tablonun ortaya çıktığını vurgulayan Kayıpmaz, "Kış aylarının gelmesi, havanın soğumasıyla solunum yolu enfeksiyonu kaynaklı acil servis başvurularında bir artış gözlemliyoruz. Ancak bunun büyük çoğunluğunu ayakta tedavi edilebilir hastalar oluşturuyor. Özellikle bir önceki hafta acil servis başvuruları pik düzeye ulaştı. Sonrasında başvuru sayıları giderek azaldı ve şu anda da stabil düzeyde" bilgisini paylaştı.

Hastane bünyesinde acil servis, yataklı servis ve yoğun bakımların kapasitesinde herhangi bir zorlanma yaşanmadığının altını çizen Kayıpmaz, "Solunum yolu enfeksiyonlarında dönemsel artış ve azalışlar son derece normal. Beklemediğimiz, herhangi korkulacak bir durumla karşı karşıya değiliz" ifadesini kullandı.

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"SERUMUN HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE ETKİSİ YOK"

Solunum yolu enfeksiyonlarının genelde 3-10 gün arasında iyileştiğini aktaran Kayıpmaz, şu anda da ağırlıklı basit solunum yolu tablolarının görüldüğünü dile getirdi.

Doç. Dr. Kayıpmaz, hastalarda en sık RSV, influenza, parainfluenza, Covid-19'a yol açan Sars-CoV-2 gibi virüslerle karşılaştıklarını belirterek, bu tip viral enfeksiyonların tedavisinde antibiyotiklerin etkili olmadığına dikkati çekti.

Hekimlerin önerisi dışında gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılması gerektiğini vurgulayan Kayıpmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hastalar acil servislere en çok ağrı kesici, ateş düşürücü serum takılması hatta bu serumların içerisinde çeşitli vitaminlerin eklenmesi talebiyle başvuruyor. Ancak serum 'tuzlu su' diyebileceğimiz bir sıvıdır, bunun hastalıkların tedavisinde herhangi bir etkisi yoktur. Evde alınabilecek ağrı kesici, ateş düşürücüler de bunun vazifesini görür."

"DAMARDAN UYGULANAN VİTAMİN CİDDİ ALERJİK REAKSİYONA YOL AÇABİLİR"

Sadece ağızdan beslenemeyen, çok sınırlı endikasyondaki kişilerde serum tedavilerinin kullanıldığına işaret eden Kayıpmaz, "Bunun dışındaki hastalıkların belirtilerinin, altta yatan etkeninin tedavisinde serum ve içine konulan vitaminlerin bir etkisi yoktur. Ayrıca vitaminlerin damardan uygulanmasının çok ciddi alerjik reaksiyonlara yol açma riski de vardır" uyarısında bulundu.

Hastalıklardan korunmak için dengeli beslenme, bol su tüketimi ve düzenli uykunun önem taşıdığını aktaran Kayıpmaz, kış döneminde kalabalık ortamlarda özellikle hasta kişilerin maske takması, ellerin sık yıkanması ve kapalı alanların düzenli havalandırılması gerektiğini söyledi.