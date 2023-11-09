Açıl Sezen: Tünelin ucunda bir ışık var Brand Week Istanbul'da Bloomberg HT ev sahipliğinde, "Türkiye'nin Ekonomisi: Tünelin Ucundaki Işık Ne Anlama Geliyor?" başlıklı oturum gerçekleşti. Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen ve Bloomberg HT Program Sunucusu Pelin Yantur, TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç'ın katıldığı oturumda özellikle son iki senede Türkiye ekonomisinde yaşananlar, günümüzdeki beklentiler ve geleceğe dair umutlar konuşuldu. Pelin Yantur'un "Tünelin ucunda ışık var mı?" sorusunun üzerine Açıl Sezen, "Doğruyu yaparsanız her zaman ışık var." yanıtını vererek bu konuda yapılması gerekenler hakkında açıklamalar yaptı.

Habertürk, Bloomberg HT ve Show TV'nin medya ana sponsoru olduğu Brand Week Istanbul on birinci yılında dünyanın en yaratıcı liderlerini bir araya getiriyor. Haliç Kongre Merkezi'nde dün kapılarını açan etkinliğe iş ve sanat dünyasından pek çok ünlü isim katılım sağlıyor.

Brand Week Istanbul pandemi, savaş, deprem, ekonomik kriz ve seçimler derken her şeyin hızla değiştiği bir dünyada aynı kalmanın mümkün olmayacağını savunarak konferans boyunca "Yeniden Düşün, Yeniden Yarat, Yeniden İnşa Et" temasını benimsiyor. İletişimden ticarete, kültürden ekonomiye geleceği üzerine inşa edeceğimiz trendleri, yarına yön verecek tüm gelişmeleri, alanında uzman isimlerle ve araştırma sonuçlarıyla ele alıyor. Etkinlikte bugün Ciner Medya Grubu olarak Bloomberg HT ve Show TV markası ile çeşitli oturumlar gerçekleşti.

"BUGÜNDEN TEZİ YOK HAREKETE GEÇMELİ"

Etkinlikte bugün Bloomberg HT ev sahipliğinde, "Türkiye'nin Ekonomisi: Tünelin Ucundaki Işık Ne Anlama Geliyor?" başlıklı oturum gerçekleşti. Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen ve Bloomberg HT Program Sunucusu Pelin Yantur, TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç'ın katıldığı oturumda özellikle son iki senede Türkiye ekonomisinde yaşananlar, günümüzdeki beklentiler ve geleceğe dair umutlar konuşuldu. Pelin Yantur'un "Tünelin ucunda ışık var mı?" sorusunun üzerine Açıl Sezen, "Doğruyu yaparsanız her zaman ışık var." yanıtını vererek bu konuda yapılması gerekenler hakkında açıklamalar yaptı. Sezen, enflasyonla mücadele için sıkılaşmaya hazırlıklı olmamız gerektiğini söylerken, hem iş dünyasının hem de bireylerin karşılaşabileceği risklerin de altını çizdi. "Bugünden tezi yok harekete geçmek lazım... Kurtulmak için hepimizin ikna olması lazım. Fiyatlama yaparken hepimizin emin olması lazım. Hemfikir olması lazım, başka türlü toplumsal uzlaşı olmadan enflasyondan kurtulamayız." dedi.

Pelin Yantur son iki yılda ekonomi ile ilgili birçok yeni düzenleme yapıldığını anlatırken, 2024 yılının da Türkiye ekonomisi için önemli olacağını vurguladı.

"ENFLASYONLA MÜCADELEDE MUTABAKAT GEREKİYOR"

Gizem Öztok Altınsaç ise "Tünelin ucunda bir ışık var ama bu süreç kolay olmayacaktır. Şu anda geldiğimiz süreçte doğru adımları atıyoruz, son derece sabırlı olunması gerekiyor ama esas burada önemli olan konu şu; Türkiye'nin enflasyonla mücadelede bir mutabakat sağlaması gerekiyor. Sadece Merkez Bankası değil hane halkı da, reel kesim de, bankacılık sektörü de herkesin bu konudaki mücadelede aynı sayfada olması ve bunun maliyetlerinin ne olduğunu bilip, içselleştirip bu süreçte aynı yönde gidiyor olmamız gerekiyor. Bunu yaparsak başarılı oluruz." dedi.

Bir diğer gerçekleşen "Büyük Veri Çağında Bankacılığı Yeniden Tasarlamak" isimli oturumda Bloomberg HT Program Sunucusu Sefer Yüksel ve Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Çağrı Süzer konuşmacı olarak yer aldı.

Haliç Kongre Merkezi'nde kapılarını açan ve markalar dünyasını buluşturan, iş ve sanat dünyasından pek çok ünlü ismin katılım sağladığı etkinlik yarın son bulacak.