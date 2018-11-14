İstanbul'da korkunç kavga!

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, hayatını kaybeden Caner Coşkun ve sanık Güner Alvanoğlu’nun annesi ve babası ile taraf avukatları katıldı.



“FERYAT FİGAN ARKADAŞLARIMI KURTARIN DİYE HASTANEYE GELDİ"

İHA'nı haberine göre, duruşmada tanık olarak dinlenen Ayhan Genç, “Ben olayı görmedim. Olay yaşandıktan sonra maktulü hastaneye Güner Alvanoğlu getirdi. Olay günü sanık, ‘Yaralı var diye feryat figan ederek bağırdı. Sesleri duyunca hemen koştuk. Yaralıyı sedyeye koyduk o esnada sanık ‘kardeşime yardım edin’, ‘kardeşim yaşayacak mı’ diyerek ağlıyordu” şeklinde konuştu.



AİLE AVUKATI: “KEMİKLERİNİ KÜTÜR KÜTÜR KIRMIŞ”



Hayatını kaybeden Caner Coşkun’un ailesinin avukatı Emin Batmazoğlu duruşmada şunları aktardı: “Caner’i ben tanıyordum. Kemiklerini kütür kütür kırmışlar. İçimiz acıyor. Maktulün bedeninde teker izleri var. Kafatasındaki kırıklar da araba ile üzerinden geçilmesi sonucu oluşmuştur.”



Söz alan sanık ise, “Ben Caner’i öldürmedim. Arabamla ezmedim. Benim arabamın lastiklerinde çarpma ya da ezme ile ilgili herhangi bir DNA’ya rastlanmamıştır” dedi. Sanık avukatı ise, “Otopsiye ait raporda maktülde bahsedilen lastik izlerine ait herhangi bir bilgi yoktur. Sanık yeni evlidir ve ailesi ve eşi mağdur olmuştur” ifadelerini kullandı.

Duruşma, gelmeyen tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

"ÇIKTIĞI ZAMAN KAÇACAK"

Duruşmanın bitmesinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan maktulün babası Erdinç Coşkun şunları söyledi: “Akşam 11’de oğlumla konuştum baba geliyorum dedi. Sabah 9.30’a kadar gelmesini bekledim ardından ölüm haberini aldım. Bana oğlumun öldüğü neden gece söylenmedi ? Sanık niye haber vermedi? Ben oğlumun cenazesi başında durmak isterdim. Adli Tıp’ta gördük çocuğumuzu. Oğlumuz üniversite mezunu. Tek çocuktu. Sanık ilk ifadesinde üstünden geçtim diyordu şimdi ben geçmedim diyor, çıkmak için. Çıktığı zaman kaçacak çünkü Gürcistan vatandaşlığı da var. Çifte vatandaş.”

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