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'Açlık tarikatı' soruşturmasında bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 227'ye yükseldi

Kenya'da tuttukları ölüm orucu nedeniyle öldüğü tespit edilen kişilerin sayısı 227'ye çıktı.

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  • 'Açlık tarikatı' soruşturmasında bilanço ağırlaşıyor

    Müritlerini ölüm orucuna sevk ederek hayatlarını kaybetmelerine yol açan 'açlık tarikatı' soruşturmasında toplu mezar arama çalışmalarında yeni cesetlere ulaşıldı.
  • 'Açlık tarikatı' soruşturmasında bilanço ağırlaşıyor

    Kıyı Bölge Komiseri Rhoda Onyancha, tarikat lideri Paul Mackenzie'nin terörle suçlandığı soruşturmada yeni cansız bedenlere ulaşıldığını ve ceset sayısının 227'ye yükseldiğini açıkladı.
  • 'Açlık tarikatı' soruşturmasında bilanço ağırlaşıyor

    Onyancha, gözaltına alınanların sayısının 26'ya yükseldiği ve tarikatın olduğu Malindi kasabasında halen 611 kişinin kayıp olduğu bilgisini paylaştı.
  • 'Açlık tarikatı' soruşturmasında bilanço ağırlaşıyor

    Öte yandan organ ticareti şüphesinin Kenya basınında sıkça yer alması sonrası yapılan incelemelerde, bazı kişilerin organlarının çıkarılmış olduğu anlaşılmıştı.

     

    Otopsilerde bazı çocukların da havasızlıktan öldüğü tespit edilmişti.
  • 'Açlık tarikatı' soruşturmasında bilanço ağırlaşıyor

    Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.
  • 'Açlık tarikatı' soruşturmasında bilanço ağırlaşıyor

    Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie Nthenge'nin, kilisesindeki insanlara aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadettiği belirtilmişti.

     

     
  • 'Açlık tarikatı' soruşturmasında bilanço ağırlaşıyor

    Nthenge'nin yakalanması sonrası başka suçlara karıştığı ileri sürülen New Life Dua Merkezi ve Kilisesi Papazı Ezekiel Odero da gözaltına alınmış ve "açlık tarikatı" ile ilgili soruşturma komisyonu kurulmuştu.
  • 'Açlık tarikatı' soruşturmasında bilanço ağırlaşıyor

    * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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