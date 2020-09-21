Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası

Acun Ilıcalı, ilk ve ortaöğretimdeki ihtiyaç sahibi öğrenciler için 'Haydi Şimdi' dayanışma gecesine dair sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ilıcalı, 'Dizüstü bilgisayarı olmayan kardeşlerimize destek için bu akşam 23.15'te TV8'de çok büyük bir dayanışmaya imza atıyoruz' dedi.

UZAKTAN EĞİTİME ERİŞİM İÇİN DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR DESTEĞİ

Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitim görmesi üzerine, Acun Ilıcalı ilköğretim ve ortaöğretimdeki ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitime erişimi için harekete geçti. Ilıcalı, 'Haydi Şimdi' kampanyasıyla, bilgisayarı olmayan öğrencilere bilgisayar ulaştıracak.



Dün TV8 ekranlarında saat 23.15'te izleyiciyle buluşacan destek kampanyasına birçok kişi bağışta bulundu.

ACUN ILICALI BİLGİSAYAR KAMPANYASINDA NE KADAR TOPLANDI?

TV8 ekranlarından canlı olarak düzenlenen Haydi Şimdi - MEB Yardım Kampanyası, MEB desteği ile gerçekleştiriliyor. Birçok ünlü ismin yanı sıra spor ve iş dünyasından da destekler gecikmedi. Ilıcalı, şimdiye kadar toplanan bağışların 7 milyona yaklaştığını ve hedefin 20 milyon olduğunu belirtti.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR KAMPANYASINA NASIL DESTEK OLUNUR?

Kampanyaya SMS yoluyla katılmak isteyenler "EĞİTİM" yazıp 2868'e mesaj göndermeleri yetiyor. Diğer yandan Türk Kızılay Mobil Çağrı merkezini "168"i arayarak bağış yapılabiliyor. Kızılay'ın mobil uygulamasını indiren kullanıcılar da uygulama üzerinden destek sağlayabiliyor.

Haydi Şimdi kampanyasına farklı platformdan destek yapmak için https://www.kizilay.org.tr/ adresi kullanılabilecek. İstenen bilgiler doldurulduktan sonra bağış gerçekleşmiş olacak.