Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu

Giriş: 11.01.2019 - 09:49 | Güncelleme:  

Geçtiğimiz yıl Fransa'da evlenen televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Acun Ilıcalı ile evliliğini bitiren Şeyma Subaşı, Fransız DJ Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Henüz bir açıklama yapmayan ikiliden Guido Senia, sessizliğini bozdu

  • 1Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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    Geçtiğimiz yıl Fransa'da evlenen televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Acun Ilıcalı ile evliliğini bitiren Şeyma Subaşı yeni aşka yelken açmıştı.

  • 2Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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    O GÖRÜNTÜLERİ HABERTÜRK ORTAYA ÇIKARMIŞTI

    Subaşı, Meksika'nın Tulum sahilinde sevgilisiyle objektiflere takılmıştı. Fransız DJ Guido Senia ile birliktelik yaşadığı öğrenilen Subaşı'nın sevgilisiyle samimi görüntüler verdiği o kareleri Habertürk Magazin yazarı İpek Durkal ortaya çıkarmıştı.

  • 3Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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    "HADİ HER ŞEYİ KADERE BIRAKALIM!"

    Henüz bir açıklama yapmayan ikiliden Guido Senia, sessizliğini bozdu. Bir takipçisi Fransız DJ'in paylaşımına, “Şeyma ile ilgili sorulara cevap vermiyorsunuz, bir ilişkiniz var mı yok mu? Türkiye'de hakkınızda dedikodular dönüyor” yorumunu yaptı. Guido Senia ise takipçisine, "Kim bilir! Hadi her şeyi kadere bırakalım" yanıtını verdi. Takipçisi ise Senia'ya "Anlıyorum, cevabınız evet..." dedi.

  • 4Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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    "BENİ RAHAT BIRAKIN"

    Boşanmanın hemen ardından Subaşı'nın paylaşımları hakkında sosyal medyada pek çok yorum yapılmıştı.  Bazı kullanıcılar "Şeyma adeta boşanmayı kutluyor" derken, bazıları da "Boşanmak hiç etkilememiş" tarzında yorumlarda bulunmuştu. Subaşı gelen yorumlar sonrası Instagram hesabından yayınladığı kareye, "beni rahat bırakın" notunu yazmıştı.

  • 5Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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    Subaşı, geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafta, "Yapabileceğine inandı ve yaptı" dövmesini göstermişti.

  • 6Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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    "ÇOK TATLI VE KOMİKSİNİZ"

    Boşanma protokolüne göre Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ya 125 bin TL nafaka ödeyecek. Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'ya ödeyeceği nafaka miktarı sosyal medyanın da gündeminde yer almıştı. Şeyma Subaşı, sosyal medyada dolaşan, "Uzmanlar uyarıyor! Şeyma Subaşı'nın nafakasını fazla düşünmek kronik uykusuzluğa neden olabilir" yazısını paylaşmıştı. Subaşı, fotoğrafa, "Bence çok tatlı ve komiksiniz" yorumunu yapmıştı.

  • 7Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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  • 8Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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  • 9Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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  • 10Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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  • 11Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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  • 12Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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  • 13Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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  • 14Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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  • 15Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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  • 16Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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  • 17Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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  • 18Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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  • 19Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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  • 20Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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  • 21Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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  • 22Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
    22|36
  • 23Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
    23|36
  • 24Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
    24|36
  • 25Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
    25|36
  • 26Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
    26|36
  • 27Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
    27|36
  • 28Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
    28|36
  • 29Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
    29|36
  • 30Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
    30|36
  • 31Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
    31|36
  • 32Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
    32|36
  • 33Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
    33|36
  • 34Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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  • 35Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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  • 36Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Fransız DJ Guido Senia sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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