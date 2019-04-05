Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde

Giriş: 05.04.2019 - 07:38 | Güncelleme:  

Acun Ilıcalı ile evliliğinin bitmesinden kısa bir süre sonra İtalyan DJ Guido Senia ile birlikte olan ve her fırsatta soluğu sevgilisinin yanında alan Şeyma Subaşı, bu kez sevgilisini İstanbul’a getirtti. Gazetecilerden saklanmaya çalışan ve başarısız olan Şeyma Subaşı, muhabirlere, "Çekmeseniz olmaz mı? Rica ederim çekmeyin" dese de görüntülenmekten kaçamadı. Şeyma Subaşı’nın sevgilisi ile birlikte eski eşi Acun Ilıcalı’nın kendisine aldığı lüks jipe binerek mekandan ayrılması ise dikkatlerden kaçmadı

  • 1Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre,  Acun Ilıcalı ile evliliğinin bitmesinden kısa bir süre sonra İtalyan DJ Guido Senia ile birlikte olan ve her fırsatta soluğu sevgilisinin yanında alan Şeyma Subaşı, bu kez sevgilisini İstanbul’a getirtti.

  • 2Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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    KEYİFLİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

    Sevgilisini önceki gece Bebek'te dostları ile birlikte tanıştıran Şeyma Subaşı’nın keyifli halleri dikkat çekti.

  • 3Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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    GAZETECİLERİ GÖRÜNCE ŞOK YAŞADI

    Mekanda sevgilisi ile bol bol eğlendikleri ve samimi oldukları öğrenilen Şeyma Subaşı, çıkışta gazetecileri görünce şok yaşadı.

  • 4Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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    "ÇEKMESENİZ OLMAZ MI?"

    Gazetecilerden saklanmaya çalışan ve başarısız olan Şeyma Subaşı, muhabirlere, "Çekmeseniz olmaz mı? Rica ederim çekmeyin" dese de görüntülenmekten kaçamadı.

  • 5Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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    Şeyma Subaşı’nın sevgilisi ile birlikte eski eşi Acun Ilıcalı’nın kendisine aldığı lüks jipe binerek mekandan ayrılması ise dikkatlerden kaçmadı.

  • 6Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 7Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 12Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 13Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 14Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 15Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 16Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 17Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 18Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 19Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 20Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 21Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 22Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 23Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 24Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 25Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 26Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 27Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 28Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 29Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 30Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 31Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 32Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 33Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 34Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 35Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 36Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 37Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 38Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 39Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 40Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 41Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 42Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 43Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 44Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 45Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 46Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 47Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 48Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 49Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 50Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 52Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 53Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 54Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 55Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 56Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 57Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 58Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 59Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 60Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 61Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 62Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 63Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 64Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 65Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 66Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 67Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 70Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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  • 71Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde - Magazin haberleri
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