Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile gecelerde

Acun Ilıcalı ile evliliğinin bitmesinden kısa bir süre sonra İtalyan DJ Guido Senia ile birlikte olan ve her fırsatta soluğu sevgilisinin yanında alan Şeyma Subaşı, bu kez sevgilisini İstanbul’a getirtti. Gazetecilerden saklanmaya çalışan ve başarısız olan Şeyma Subaşı, muhabirlere, "Çekmeseniz olmaz mı? Rica ederim çekmeyin" dese de görüntülenmekten kaçamadı. Şeyma Subaşı’nın sevgilisi ile birlikte eski eşi Acun Ilıcalı’nın kendisine aldığı lüks jipe binerek mekandan ayrılması ise dikkatlerden kaçmadı