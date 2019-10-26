Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7039 sayılı Kanun geçen yıl Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nunda yapılan bu değişiklikle Soyadı Kanunu’nun 3’üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilecekti.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyadının değiştirilmesine yönelik talepleri geçen yıl Aralık ayından itibaren ülke genelinde almaya başladı. Bu kapsamda, ülke genelinde il, ilçe nüfus müdürlüklerine ismini düzeltmek, soyadını değiştirmek için isteyenler yoğun başvuru bulundu. Bşvurular kapsamında “Top, Koyun, Karpuz, Karabaş, Ördek, Kör, Dana, Çürük, Armut, Davul, vb.” 74 bin 708 kişinin soyadı mahkeme kararı aranmaksızın değiştirildi.

KESER/KEVSER, FEDME/FADİME, ERTURUN/ERTUĞRUL OLDU

Ayrıca, “Keser/Kevser, Fedme/ Fadime, Erturun/ Ertuğrul, Fiyaz/ Feyyaz, Hebibe/ Habibe, Vurkan/ Furkan, Mesüt/ Mesut, Turğut/ Turgut, Bünyami/ Bünyamin, Birifan/ Berivan, Buğlum/Buğlem, Müzüyen/Müzeyyen, Ristan/Rüstem, Yonis/Yunus, M.Ali/ Mehmet Ali vb. gibi” hatalı yazılan 74 bin 708 kişinin ismi il, ilçe idare kurulu kararı ile bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın düzeltildi.

AD DÜZELTMEYE EN YOĞUN TALEP İSTANBUL'DAN

En çok ad düzeltmesi yapılan il 13.442 adet ile İstanbul oldu. İstanbul’un ardından 5.023 adet ile Ankara, 3.114 adet ile İzmir, 2.367 adet ile Diyarbakır, 2.245 adet ile Antalya, 2.036 adet ile Bursa, 2.032 adet ile Adana, 1.878 adet ile Kocaeli, 1.804 adet ile Konya en çok ad düzeltmesi yapılan iller olarak sıralandı.

En çok ad düzeltmesi yapılan ilçe ise 1.198 adet ile Esenyurt ilçesi oldu. Esenyurt’u Batman Merkez ile Melikgazi, Sivas merkez, Bağcılar, Esenler, Şahinbey, Sincan ve Kepez ilçeleri takip etti.

İL BAZINDA SOYADI DÜZELTMESİ İSTATİSTİKLERİ

İsim düzeltilmesi gibi soyadı düzeltilmesi de talep en fazla İstanbul’dan geldi. İstanbul’dan33 bin 065 kişi soy adını düzeltirken, İstanbul’u 11.411 adet İle Ankara, 9.720 adet İle Şanlıurfa, 7.029 adet İle Diyarbakır, 5.903 adet İle Bursa, 5.714 adet İle İzmir, 5.676 adet İle Gaziantep takip etti

ÜLKE GENELİNDE DÜZELTİLMESİ TALEP EDİLEN KADIN AD VE SOYADI İSTATİSTİKLERİ

Kadınlarda en çok düzeltmesi yapılan ad 655 adet ile “Rabiye”, 2.026 adet ile “Top” soyadı olmuştur.

“Rabiye” adını ve “Top” soyadını takiben; Hava, Esme, Perişan iye Sümeyya, Sercan, Firdes, Sadet, Yosma, Şerif, Top, Koyun, Satılmış, Çakal, Coşkun, Deli, Uğuz, Çıplak, İşik, Kör, Çinar, Kıllı ile Kabak ve Azgın kadınlar tarafından en çok düzeltmesi yapılan ad ve soyadı olarak sıralandı.

DÜZELTİLMESİ TALEP EDİLEN ERKEK AD VE SOYADI İSTATİSTİKLERİ



Erkeklerde en çok düzeltmesi yapılan ad 409 adet ile “Ümüt” adı ve soyadı 2.523 adet ile “Top” soyadı olmuştur. “Ümüt” adını ve “Top” soyadını takiben; Yunis, Memet, Abubekir, Serdal, Zekeriye, Coşkun, Ferat, Gökan, Veysal, Kazim, Koyun, Satılmış, Dana, Kıllı ve Çürük soyadı, erkekler tarafından en çok düzeltmesi yapılan ad ve soyadı olarak sıralandı.

KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

Ad ve soyadlarında noktalama işareti eksiliği, harf eksikliği ve düzeltme işareti eksikliği bulunanlar ve değiştirmek isteyenler, 2525 sayılı Soyadı Kanununda belirtilen, umumi edeplere uygun olmayan ve gülünç soyadı olduğu değerlendirilenler,

ayrı yazılmış olan adların birleştirilmesini ya da bitişik şekilde yazılmış olan adların ayrı yazılmasını talep edenler,

İl ve ilçe idare kurullarına başvuru yapabiliyor.

Ad ve soyadlarındaki yazım yanlışlarını değiştirmek isteyenler bulunduğu yerleşim yerindeki nüfus müdürlüğüne müracaat edebiliyor. Yerleşim yeri dışındaki nüfus müdürlüklerine yapılan müracaatlar ise kabul edilmiyor. Yurt dışında bulunanlar ad ve soyadı değişikliğine ilişkin talepleri için dış temsilciliklere başvuru yapabiliyor.

UYGULAMADA SON TARİH 3 KASIM 2019

Uygulama sayesinde ad ve soyadlarının düzeltilmelerine yönelik mahkemelerin iş yükü azaltıldığı gibi bürokratik süreçlerde kısaltıldı. Ad ve soyadındaki yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişliklerinin il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulama 3 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecek.