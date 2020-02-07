Adaçayının faydaları nelerdir?

ADAÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Adaçayı, ruhsal rahatsızlıklardan gastrointestinal rahatsızlığa kadar uzanan rahatsızlıklar için uzun bir tıbbi kullanım öyküsü vardır. Binlerce yıldır, adaçayı geleneksel tıbbın pratiğinde temel bir madde olmuştur. Geleneksel bitki uzmanları, şişlik, enfeksiyon, ağrı rahatlatma ve hafıza geliştirme gibi çeşitli rahatsızlıkları ve şikayetleri tedavi etmek için adaçayı kullandılar. Adaçayı sindirimi kolaylaştırmak, ishali engellemek ve yoğun menstrüel ağrıları olan kadınlara rahatlama sağlamak için önerilmiştir.

Adaçayı ayrıca, ağrılı yaralara ve enfeksiyonlara karşı etkili bir bitki olduğunu kanıtlamıştır. Gargara veya ağız yıkama suyu olarak hazırlanan adaçayı, boğaz ağrısı, diş eti kanaması ve ağız ile ilgili ülserler ve ilişkili diğer rahatsızlıkların giderilmesi için kullanılır. Ve bunlar geleneksel güvenli yarar ve kullanımlardan sadece birkaçıdır.

Belki de adaçayı geleneksel bitkisel tıpta yaygınlığı nedeniyle, araştırmacılar, klinik çalışmalardaki faydalarını incelemek için dikkatlerini bitkilere yöneltmişlerdir. Bu araştırmanın sonuçları oldukça şaşırtıcıdır, çünkü adaçayının geniş çaplı hastalıkların tedavisinde etkili olduğu kanıtlanmıştır.

ADAÇAYININ HASTALIKLAR ÜZERİNDEKİ FAYDALARI

Adaçayı kanıtlanmış birçok sağlık yararı vardır. Adaçayı, vücudun hücrelerini, yüksek antioksidan kapasitesi nedeniyle serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan vücudu korumaya yardımcı olabilir.

(Serbest radikaller genellikle hücrelerin ölmesine neden olur ve bağışıklık sisteminin bozulmasına ve kronik hastalıklara yol açabilir.)

Adaçayının potansiyel faydaları şunlardır:

1) Alzheimer tedavisi

Son zamanlarda yapılan bir çalışma, adaçayı türlerinin bilişsel becerileri olumlu etkileyebileceğini ve nörolojik hastalıklara karşı koruyabileceğini, genç, sağlıklı yetişkinlerde de hafızayı artırabildiğini göstermiştir.

2) Kan şekeri ve kolesterol düşürücü

Adaçayı kandaki glikoz miktarını azaltabilir. Yapılan bir çalışmada, diyabetli ve yüksek kolesterollü 40 kişi, 3 ay boyunca adaçayı yaprağı ekstresi kullandı. Araştırmanın sonunda, katılımcılar daha düşük açlık glukozu, 3 aylık bir süre boyunca daha düşük ortalama glikoz seviyeleri ve daha düşük toplam kolesterol, trigliserit ve zararlı kolesterol seviyelerine sahip olduğu, bununla birlikte, katılımcıların HDL (iyi" kolesterol) seviyelerinde artış görüldü. Tip 2 diyabet hastası 80 kişide gerçekleştirilen bir çalışma adaçayının kan şekeri seviyelerinde olumlu bir etki yarattığını da ortaya koydu. 2 saatlik açlıktan sonra, adaçayı verilen bireylerde kan şekeri düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak azaldı. Bu çalışma, 2 saatlik açlıktan sonra adaçayı verilen kişilerin glikoz seviyelerini düşürmede yararlı olabileceği sonucunu ortaya çıkarmış oldu.

3) İnflamasyon kontrolü

Adaçayındaki bazı bileşikler anti-enflamatuar bir etkiye sahip gibi görünmektedir. Yapılan bir çalışmada, bu bileşiklerin bir aralığının, gingival fibroblastlarda inflamatuar yanıt üzerindeki etkileri araştırıldı. Bunlar diş etlerinin bağ dokusunda bulunan yaygın bir hücre türüdür. Adaçayıdaki bazı bileşikler bu tip iltihapların azaltılmasına yardımcı oldu. Daha yeni çalışmalar, anti-inflamatuar özellikleri için diş hekimliğinde adaçayı kullanımını desteklemiştir.

4) Menapoz belirtilerinde etkili

Menopoz belirtileri sıcak basması, uykusuzluk, baş dönmesi, baş ağrısı, gece terleme ve ara sıra çarpıntıları içerir. Bu semptomlar hormonal dengesizliklerden, yani estrojen düzeylerinin düşmesinden kaynaklanır. 2011'de, İsviçreli araştırmacılar, adaçayının sıcak basması ve ilgili menopoz semptomları için rahatlama sağlayacağına dair uzun süredir devam eden inancı doğruladı. Bu çalışmada 71 hasta, iki ay boyunca günde bir kez taze adaçayı yaprakları ile tedavi edildi. Hastalar bu süre zarfında sıcak basmalarında belirgin bir düşüş olduğunu bildirdiler. Sonuçlar, adaçayının, menopoz semptomları için uygun bir tedavi şekli olduğuna dair açık bir gösterge sunmaktadır.

5) Anti-ishal etkinliği

Hindistan'daki yapılan bir araştırmada araştırmacılar, adaçayı ve olası diyare (ishal) karşıtı etkileri arasındaki ilişkiyi anlamaya çalıştı. Araştırmalardan elde edilen veriler, adaçayı yaprakları özünün bağırsak hareketliliğini ve bağırsağın spazmodik aktivitesini engellediğini gösterdi. Bu çalışma, sadece ishali değil, aynı zamanda abdominal kolik tedavisinde de adaçayının tıbbi olarak kullanması konusunda destek sağlamıştır.