"Adalar'da yeni bir heyecan başlayacak"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Büyükada’da vatandaşlarla bir araya geldi.

DHA'nın haberine göre burada bir konuşma yapan Kurum, "31 Mart akşamı Adalarımızda yeni bir heyecan başlayacak, yeni bir güzellik başlayacak. Artık Adalar'da şu geçmiş 5 yılda algıdan başka bir şeyin üretilmediği, herhangi bir hizmetin yapılmadığı orada bu hizmetlere maalesef ulaşamadıkları durumdan bir an önce Adalar'ımızı inşallah kurtaracağız." dedi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Büyükada’da vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum’a ziyaretinde milletvekilleri ve AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Uğur Sina Şen eşlik etti. Kurum ilk olarak AK Nokta seçim standını ziyaret etti. Kurum, CHP seçim standındaki görevlilerle bir süre sohbet ederek, 'Allah kolaylık versin' dedi. Ardından Ada esnafını ziyaret eden Kurum, ziyareti sonrası vatandaşlara seslendi.

"31 MART'I NOT ALIN"

Programda konuşan Kurum, "31 Mart akşamı Adalarımızda yeni bir heyecan başlayacak, yeni bir güzellik başlayacak. Artık Adalar’da şu geçmiş 5 yılda algıdan başka bir şeyin üretilmediği, herhangi bir hizmetin yapılmadığı orada bu hizmetlere maalesef ulaşamadıkları durumdan bir an önce Adalar’ımızı inşallah kurtaracağız. Adalar'ın güzel insanları için çalışmalar yapacağız. Bugün 21 Mart Bahar Bayramı. Burada aslında bir bahar havasında Adalar’a geldik. Bugünü hiç unutmayın. İnşallah 31 Mart'ı Adalar’ın o makus talihini değiştireceğimiz tarih olarak not alın. İnşallah 31 Mart akşamı İBB’yi Adalar’ın her yerinde hissedeceksiniz. Adalar’ın güzelliğine güzellik katacağımız, yeşilini koruyacağımız, mavisini tertemiz hale getireceğimiz, buradaki tarihi yapılarımızı, buradaki güzelliklerimizi gözümüz gibi koruyacağımız ve gelecek nesillerimize de buradaki birlik, beraberlik ruhu içerisinde aynı çatı altında, burada huzurla yaşama anlayışı içerisinde gelecek nesillerimizle birlikte yaşayacağız" diye konuştu.