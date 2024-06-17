Adalarda İETT'ye minibüs tepkisi sürüyor

Grup üyeleri, cumartesi günü hizmete başlayan 10 minibüse tepki göstermek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesini protesto etmek için Büyükadadaki Çınar Meydanı ve İETT Garajı önünde toplandı.

Toplanma sırasında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bazı Ada sakinleri de minibüslerin önüne geçerek çalışmasına engel olmak istedi. Bunun üzerine gruptakilere müdahale eden polis ekipleri, mukavemet gösteren ve taşkınlık çıkaran bazı kişileri gözaltına aldı.