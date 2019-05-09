Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Reform Eylem Grubu'nun 6. Toplantısını teşkil eden 9 Mayıs "Avrupa Günü"yle ilgili olarak sosyal medya hesabı Twitter'den bir mesaj yayınladı. Gül, mesajında "Reform Eylem Grubu'nun 6. Toplantısını 9 Mayıs "Avrupa Günü"nde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirdik. Siyasi ve hukuki reformları sürdürme irademizi en yüksek düzeyde bir kez daha teyit ettik" ifadelerine yer verdi.



Bakan Gül konuyla ilgili attığı mesajlarda şu ifadelere yer verdi:





— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) May 9, 2019

"REFORM GÜNDEMİNİ ISRARLA TAKİP EDECEĞİZ"



Toplumun önünü açan, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, devletimizin demokratik karakterini güçlendiren ve hukuk devleti vasfını tahkim eden bir reform gündemini ısrarla takip edeceğiz. Bunu en başta kendi ihtiyaçlarımız ve vatandaşlarımızın memnuniyeti için istiyoruz.





— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) May 9, 2019

"DEMOKRASİYİ GÜÇLENDİREN ADIMLARLA AŞACAĞIZ"



İlişkileri karşılıklı yarar ve anlayış temelinde geliştirme irademizi ortaya koyarken, Türkiye'nin mevcut siyasi denetim sürecinden çıkarılması yönündeki beklentimizi de ifade ediyoruz. Bu engeli demokrasiyi güçlendiren adımlarla ve elbette kendimizi daha iyi anlatarak aşacağız.





— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) May 9, 2019

"AB İLE İLİŞKİLERİMİZİ CANLANDIRMA ARZUSUNDAYIZ"



Türkiye'nin geleceğini; demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi ortak siyasi değerler üzerinde inşa etmeye kararlıyız. AB ile durağanlaşan ilişkilerimizi de mevcut zorluklara rağmen karşılıklı güven, anlayış ve işbirliği temelinde canlandırma arzusundayız.