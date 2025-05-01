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        Haberler Gündem Adalet Bakanı Tunç'tan göreve yeni başlayan infaz ve koruma memurlarına ilişkin paylaşım

        Adalet Bakanı Tunç'tan göreve yeni başlayan infaz ve koruma memurlarına ilişkin paylaşım

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kapsamlı eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 7 bin 591 infaz ve koruma memurunun görevine başladığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 20:33 Güncelleme: 01.05.2025 - 20:33
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        İnfaz ve koruma memurlarına ilişkin paylaşım
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        Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, insan onurunu önceleyen ve insanı kazanmaya odaklanan çağdaş infaz anlayışıyla hareket ettiklerini, personelin eğitimine büyük önem verdiklerini belirtti.

        Bu kapsamda, geçen yıl göreve atanan infaz ve koruma memurlarının mesleki eğitimlerinin tamamlandığını kaydeden Tunç, "Kapsamlı eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 7 bin 591 personelimiz disiplin, sorumluluk, kararlılık ile görevine başladı. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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