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        Haberler Bilgi Gündem Adalet Bakanlığı 400 İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı detayları, başvuru tarihi ile yazılı ve sözlü sınav tarihi

        Adalet Bakanlığı 400 İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı alıyor! İşte detaylar ve başvuru tarihleri

        Adalet Bakanlığı; görevde yükselme sınavı ile açıktan alım suretiyle olmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda Bakanlık'a toplamda 400 İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı alınacak. Her iki iş ilanında da adayları yazılı ve sözlü sınav bekliyor. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 09:13 Güncelleme: 19.09.2024 - 09:13
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        Adalet Bakanlığı; görevde yükselme sınavı ile açıktan alım suretiyle olmak üzere toplamda 400 İcra Müdürü ve Yardımcısı alacağını açıkladı. İlgilenen adayların yazılı ve sözlü olmak üzere çift aşamalı sınavdan geçmesi gerekiyor. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı detayları...

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        ADALET BAKANLIĞI AÇIKTAN ALIM SURETİYE 300 İCRA MÜDÜRÜ VE YARDIMCISI ALIYOR

        Adalet Bakanlığı, açıktan alım suretiyle üzere toplamda 300 İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı alıyor. Adayların yazılı ve sözlü sınavı geçmesi gerekiyor.

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        300 İCRA MÜDÜRÜ VE YARDIMCISI SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        Yazılı sınav, ÖSYM tarafından 7 Aralık 2024 Cumartesi günü 062 Ankara-Çankaya ve 067 Ankara-Yenimahalle olmak üzere iki sınav merkezinde yapılacak. Sınav, saat 10:15’te başlayacak ve 105 dakika sürecek.

        Sınava başvurular 24-30 Ekim 2024 tarihleri arasında, ÖSYM üzerinden veya ÖYSM merkezleri aracılığıyla yapılacak. Geç başvuru günü ise 7 Kasım 2024 oarak belirlendi.

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        ADALET BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE 100 İCRA MÜDÜRÜ VE YARDIMCISI ALIMI

        Adalet Bakanlığı, başka bir ilanında ise görevde yükselme suretiyle İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcıları alacağını açıkladı.

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        ADALET BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE PERSONEL ALIMI SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        Toplamda 100 personelin alınacağı pozisyon için sınav; 8 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacak.

        Sözlü sınav Adalet Bakanlığınca yapılacak olup sözlü sınavın yeri ve zamanı Adalet Bakanlığı ve İcra İşleri Dairesi Başkanlığı internet sitelerinden ilan edilecek.

        Adayların başvurularını, 25 Eylül 2024 - 02 Ekim 2024 tarihleri arasında İcra Daireleri Başkanlıkları/Adalet Komisyonu Başkanlıklarına şahsen yapmaları gerekiyor.

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