Adalet Bakanlığı; görevde yükselme sınavı ile açıktan alım suretiyle olmak üzere toplamda 400 İcra Müdürü ve Yardımcısı alacağını açıkladı. İlgilenen adayların yazılı ve sözlü olmak üzere çift aşamalı sınavdan geçmesi gerekiyor. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı detayları...