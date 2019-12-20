Adalet Bakanlığı dava dosyası sorgulama nasıl yapılır?

Vatandaşların çoğu "Hakkımda açılmış dava var mı?" sorusunun yanıtını internette araştırıyorlar. Artık e-Devlet kullanıcıları çok kısa sürede bu sorunun yanıtını öğrenebilmekte. İşte dava dosyası sorgulama işlemleri

Mahkeme Dava Dosyası nasıl sorgulanır?

Adalet Bakanlığı Mahkeme Dava Dosyası sorgulamak için e-Devlet kullanıcısı olmanız gerekir. e-Devlet şifrenizi bilmiyorsanız buradaki yazımızı okuyabilirsiniz.

NOT: e-Devlet şifresi nasıl alınır? linki buraya eklenecek

e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra https://www.turkiye.gov.tr/davalarim sayfasını ziyaret ederek sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Eğer adınıza kayıtlı dava varsa bu bölümde gözükecektir. Dava dosyalarının belli başlı safahat bilgilerini (dava konusunu, değerini, taraflarını, duruşma günlerini, dosyanın hangi aşamada olduğunu, karar verilip verilmediğini, temyiz’den dönüp dönmediğini gibi) görebilmektedirler.

Eğer dava yoksa “Adınıza açılmış ya da müdahil olduğunuz bir dava kaydı bulunamamıştır.” uyarısı gözükecektir.

Ayrıca Adalet Bakanlığı'nın diğer hizmetlerinden de faydalanabilirsiniz. Bunlarda şu şekilde; Bireysel Başvuru Sorgulama, Adli Sicil Kaydı Doğrulama, Adli Sicil Kaydı Sorgulama.

"İcra Dosyası Sorgulama Hizmeti" Bilgi İşlem Dairesi (UYAP) Hizmetleri başlığı altında yeni hizmet olarak sunulmakta olup, İcra Dosyası Sorgulama işlemleri de bu sayfadan yapılabilmektedir.