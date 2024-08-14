Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Adana Altın Koza Film Festivali ne zaman 2024? Altın Koza Film Festivali jüri üyeleri kim?

        Adana Altın Koza Film Festivali ne zaman yapılacak?

        Adana'da 31. kez düzenlenecek olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin ne zaman yapılacağı ve jüri üyelerinin kim olacağı büyük bir merakla bekleniyordu. Türkiye'nin Adana şehrinde her yıl düzenlenen bu prestijli film festivali, yerli ve yabancı birçok sinemasever tarafından takip ediliyor. Peki, Adana Altın Koza Film Festivali ne zaman 2024? Altın Koza Film Festivali jüri üyeleri kim? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 19:45 Güncelleme: 14.08.2024 - 19:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali için geri sayım sürüyor. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl organize edilen bu prestijli sinema etkinliği, sinema dünyasının en önemli buluşmalarından biri olmaya devam ediyor. Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması için jüri üyeleri ve ödüller hakkında detaylar büyük bir merakla araştırılıyor. Adana'nın sinema tutkunlarını bir araya getirecek bu özel etkinlik, hem yerli hem de uluslararası film endüstrisi için heyecan verici bir deneyim sunacak. Festivalin güncel bilgileri ve detaylarını haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

        2

        ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ NE ZAMAN?

        2024 yılında 31'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Adana Altın Koa Film Festivali 23-29 Eylül tarihleri arasında olacak.

        3

        ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ JÜRİ ÜYELERİ

        31. Altın Koza Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan oldu. Jüri koltuğunda ise; Mehmet Aslantuğ, Serenay Sarıkaya, Nermin Yıldırım, Mustafa Kara, Ayris Alptekin ve Müge Turan yer alacak.

        ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ

        ''Sinemada Umut Var! Sinemanın Kalbi Adana’da Atıyor.'' mottosuyla bu sene nefes kesmesi beklenen Altın Koza Film Festivali'nda ödül başlıkları şöyle:

        4

        ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

        En İyi Film Ödülü

        Yılmaz Güney Ödülü

        Jüri Özel Ödülü

        Adana İzleyici Ödülü

        En İyi Yönetmen Ödülü

        En İyi Senaryo Ödülü

        En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

        En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

        En İyi Müzik Ödülü

        En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü

        En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü

        En İyi Kurgu Ödülü

        Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

        Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

        Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü

        Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü

        SİYAD En İyi Film Ödülü

        Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü

        5

        BELGESEL FİLM YARIŞMASI

        En İyi Belgesel Ödülü

        Jüri Özel Ödülü

        ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI

        En İyi Film Ödülü

        Jüri Özel Ödülü

        ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI

        En İyi Belgesel Film

        En İyi Canlandırma Film

        En İyi Deneysel Film

        En İyi Kurmaca Film

        6

        EDEBİYAT UYARLAMASI UZUN METRAJ SENARYO YARIŞMASI

        En İyi Senaryo Ödülü

        Jüri Özel Ödülü

        ADANA KISA FİLM YARIŞMASI

        En İyi Film Ödülü

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kırmızı listedeki terörist etkisiz
        Kırmızı listedeki terörist etkisiz
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        14 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        14 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Külliye’de OVP toplantısı
        Külliye’de OVP toplantısı
        Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam
        Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam
        Galatasaray Divan Kurulu karıştı!
        Galatasaray Divan Kurulu karıştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Arda'nın Süper gecesi!
        Arda'nın Süper gecesi!
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        MHP'den yeni anayasa açıklaması
        MHP'den yeni anayasa açıklaması
        Âşıklar Güllük'te
        Âşıklar Güllük'te
        'Öldü' iddialarına yanıt
        'Öldü' iddialarına yanıt
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı