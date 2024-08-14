Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali için geri sayım sürüyor. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl organize edilen bu prestijli sinema etkinliği, sinema dünyasının en önemli buluşmalarından biri olmaya devam ediyor. Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması için jüri üyeleri ve ödüller hakkında detaylar büyük bir merakla araştırılıyor. Adana'nın sinema tutkunlarını bir araya getirecek bu özel etkinlik, hem yerli hem de uluslararası film endüstrisi için heyecan verici bir deneyim sunacak. Festivalin güncel bilgileri ve detaylarını haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...