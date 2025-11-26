Adana - Bursa kaç kilometre? Adana - Bursa arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Kuzeye yönelen rota Marmara’ya yaklaşırken çevre yumuşak bir görünüme kavuşur. Bitki örtüsündeki değişim farklı bir iklim hissi yaratır. Böylece Adana’nın sıcak yapısından Bursa’nın serin ve canlı dokusuna doğru ilerleyen yol tek çizgide Türkiye’nin geniş coğrafyasını yansıtan doğal bir destinasyon deneyimi sunar. Adana - Bursa kaç km? Adana - Bursa mesafe ne kadar? Sizin için araştırdık.

ADANA - BURSA KAÇ KİLOMETRE?

Adana ile Bursa arasındaki mesafe karayolunda yaklaşık 780 kilometreye ulaşır. Bu uzun hat Türkiye’nin güneyinden Marmara’ya doğru uzanan geniş bir geçiş sunar. Adana’dan ayrıldığında yolun ilk kısmı düz bir çizgide ilerler ve ovanın açık manzarası eşlik eder. Toroslara yaklaşıldığında arazi yükselir. Bu yükseliş sürüş ritmini değiştirir çünkü eğimin arttığı bölümlerde tempo doğal biçimde düşer. İç Anadolu’ya doğru girildiğinde manzara sadeleşir. Bu bölüm yolculuğa sakin bir akış katar ve uzun yol hissi belirginleşir. Rota kuzeye yöneldiğinde iklim etkisi yeniden değişir. Marmara’ya yaklaştıkça çevre daha yumuşak bir görünüme kavuşur. Bitki örtüsünün farklılaştığı bu bölüm yolculuğa yeni bir doku ekler. Mesafe geniş olduğu için mola planı yapmak rahat bir seyir sağlar.

REKLAM Yol üzerinde çeşitli hizmet alanları bulunur ve bu duraklar uzun hattı parçalayan bir nefes aralığı sunar. Adana’nın sıcak tonlarından Bursa’nın serin ve hareketli yapısına geçiş bu rota boyunca net biçimde hissedilir. Böylece iki şehir arasında ilerleyen yol tek hat üzerinde farklı bölgelerin izini taşıyan geniş bir Türkiye panoraması oluşturur. Adana ile Bursa arasındaki uzun yolculuğa hazırlanırken rotanın değişen yapısını dikkate almak seyri rahatlatır. Adana’dan çıkıldığında ilk bölüm geniş ova çizgisinde ilerler. Bu kısımda hız sabit tutulduğunda araç akışı dengeli kalır. Toroslara yaklaşıldığında eğim artar ve rüzgâr etkisi daha belirgin hale gelir. Bu nedenle direksiyon hâkimiyetini kararlı tutmak önem taşır. İç Anadolu hattına girildiğinde sade bir manzara ortaya çıkar. Yol tekdüze bir ritim yarattığı için zihni dinç tutmak amacıyla kısa molalar planlamak fayda sağlar. Yaz döneminde sıcaklık yüksek olur. Bu yüzden su bulundurmak ve araç içi serinliğini korumak sürüş konforunu artırır. Kış aylarında ise görüş mesafesini azaltan hava koşulları yaşanabilir. Bu durumda far ayarını doğru kullanmak güvenliği yükseltir. Mesafe geniş olduğundan yakıt seviyesini başlangıçta kontrol etmek gerekir çünkü bazı kesimlerde hizmet alanları aralıklı biçimde yer alır. Marmara’ya yaklaşırken yol yapısı değişir. Bu bölümde araç yoğunluğu artabileceği için çevredeki trafiği izlemek zaman planlamasını kolaylaştırır.

ADANA - BURSA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Adana ile Bursa arasındaki yolculuk çoğu sürüşte on saate yaklaşan bir zaman dilimine denk gelir. Adana’dan ayrılan yolcu ilk bölümde geniş ovanın sakin akışını hisseder. Bu kısımda yol düz ilerlediği için araç temposu rahat biçimde korunur. Toroslara yaklaşıldığında arazi yükselir ve eğimin arttığı noktalar sürüş ritmini değiştirir. Bu geçiş sonrasında İç Anadolu hattı belirginleşir. Sade manzara uzun bir koridor hissi verir ve tempo yeniden dengelenir. Yolun bu kısmında rüzgâr etkisi zaman zaman hissedilebilir. Bu yüzden direksiyon hâkimiyetini sabit tutmak rahat bir ilerleyiş sağlar. Kuzeye yönelen rota Marmara’ya yaklaşırken çevre yumuşak bir görünüme kavuşur. Bitki örtüsündeki değişim yolculuğa farklı bir hava katar. Mesafenin geniş olması nedeniyle molaları doğru planlamak seyri kolaylaştırır. Hizmet alanlarının bulunduğu duraklar kısa aralar yaratır ve uzun hattın temposunu rahatlatır. Bursa yönüne yaklaşıldığında şehir yapısı belirginleşir. Bu bölümde trafik yoğunluğu yol zamanını etkileyebilir. Böylece Adana’dan başlayan hat on saat civarında tamamlanır ve iki şehir arasında geniş bir coğrafi geçiş hissedilir. Adana ile Bursa arasındaki en rahat ulaşım yolu karayoludur. Rota uzun olsa da yol yapısı belirgin olduğu için sürüş akıcı biçimde ilerler.