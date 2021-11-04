Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile sohbete, "Adanalı olmak nedir?"le başladık, sosyal medyada izlenme rekorları kıran, bazen sinirlendiği, bazen espri yaptığı, tam bir Adanalı gibi reaksiyon gösterdiği o meşhur meclis konuşmalarıyla devam ettik…

Başkan Karalar, 2.5 yılda yaptıklarını anlattı ama en önemli hedefinin Adana’yı turizm kenti yapmak olduğunun altını çizdi, bu konudaki iddiasını da şöyle dile getirdi: "Tarım kenti, sanayi kenti, bundan böyle turizm kenti de olacak, hedef 1 milyon turist."

Adana deyince elbette akla gelen ilk şey kebap malum… Başkan Karalar, "Evet kebap meşhur ama Adana tarihini lezzete vermiş bir kent, övünmek gibi olmasın, Hatay ve Gaziantep alınmasın ama Adana yemekleri bir başka" diyerek turizmle birlikte gastronominin gelişmesi ve Adana mutfağının tanıtılmasına önem verdiğini söyledi.

Zeydan Karalar’a elbette Adana trafiğini de sordum. Çarenin metroda olduğunu, projenin onaylanmasıyla birlikte 300 milyon dolar kredi alarak metro projesini başlatacaklarını anlattı...

"Adana gibi başkan" ne demek?

Zeydan Karalar, kendisine neden "Adana gibi başkan" dendiğini şöyle anlattı: “Adanalıların tipik özellikleri bende var. Sert görünümlü ama yufka yürekli, kavgacı ama yardımsever, bir anda espri yapar, delikanlı, yiğit, dik duruşlu bir Adanalı tarifi var. Bana da bu uyduğu için böyle bir slogan bulundu…”

O meşhur meclis konuşmaları…

"Adanalı bir şeyi gizlemez, söyler… Mecliste de ilk günlerde gerginlik oluyordu, haksız eleştiriler oluyordu. Ben de Adanalı gibi tepki gösterdim. Onlar bir refleks. Önceden hesaplayıp yapsanız tutmaz. Aniden geliştiği için de insanlar samimi buluyor…"

"Adana’dan memnun kalmayan bir Allah’ın kulunu görmedim"

"Tarih kenti, sanatın kenti, kültürün kenti ama turizm kenti değil. Bu kadar zenginlik var. Buraya biri geldiği zaman ben buradan memnun kalmadım diyen daha bir Allah’ın kulunu görmedim. Bir turistin görmek isteği ne varsa Adana’da mevcut. Zaten Adana’ya gelin, gelmezseniz çok şey kaybettiniz ama alışkanlık yapar! Turizm eylem planı yapalım dedik. Adana’nın zenginliklerini biliyoruz ama bütün dünya duysun istiyoruz. Bu çalışma devam ediyor. Lezzet festivali, Altın Koza, Adana’nın güzelliklerini ve kimliğini ortaya koyuyor, tanıtıyor. Bundan 5-6 yıl önce Adana’ya 65 bin yabancı turist gelirken bugün 300 bini aştı. Hedef 1 milyon."

"Hatay ve Gaziantep alınmasın ama..."

"Övünmek gibi olmasın, lezzetle ilgili bir kent konuşulacaksa Hatay ve Gaziantep’i elbette küçümsüyor değiliz ama Adana bir başka. Herkes Adana kebap der ama Adana kebaptan ibaret bir kent değil, Adana gerçekten tarihini lezzete vermiş bir kent. Kebap yanında efsane bir sürü yemeğimiz var. Sanayi kenti Adana, tarım kenti Adana ve artık turizm kenti Adana diyebileceğiz."

Metro ne zaman?

Zeydan Karalar, Adana’nın beklediği metro projesiyle ilgili son gelişmeleri şöyle anlattı: “Kredi notumuz çok iyi geldi. BB notu geldi bize, çok sevindirici oldu. Trafiği rahatlatmanın en önemli yolu toplu taşıma. Metroyu yapmamız gerekiyor. Proje Cumhurbaşkanı’nda. Onayladığı anda 300 milyon dolar kredi bulup metro projesini gerçekleştireceğiz.”