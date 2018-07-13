Adana Cuma saatine göre Adana'da hazırlıklar tamamlanıyor. Geçen hafta Adana'da Cuma namazı saat 12.49'da okunan öğle ezanıyla birlikte kılındı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu haftaki Cuma namazı saati haberimizde.

ADANA CUMA NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı bu hafta Adana için Cuma namazı saatini 12.50 olarak belirledi. Adana'nın haftalık namaz saatleri ise şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 13 Temmuz 2018 Cuma 03:41 05:22 12:50 16:40 20:07 21:41 14 Temmuz 2018 Cumartesi 03:42 05:23 12:51 16:40 20:06 21:40 15 Temmuz 2018 Pazar 03:43 05:24 12:51 16:40 20:06 21:40 16 Temmuz 2018 Pazartesi 03:44 05:24 12:51 16:40 20:05 21:39 17 Temmuz 2018 Salı 03:45 05:25 12:51 16:40 20:05 21:38 18 Temmuz 2018 Çarşamba 03:46 05:26 12:51 16:40 20:04 21:37 19 Temmuz 2018 Perşembe 03:47 05:27 12:51 16:40 20:04 21:36

CUMA NAMAZINDA HUTBEYE YETİŞEMEYEN KİMSENİN NAMAZI GEÇERLİ MİDİR?

Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 63).