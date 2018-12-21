Adana Cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabı, Adana il genelindeki cami ve mescitlerde cuma namazını eda etmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Adana Cuma namazı saati ve Adana namaz vakitleri tespit edildi. Peki; bugün yani 21 Aralık Adana Cuma namazı saat kaçta? İşte, Adana Cuma namazı saati ve Adana namaz saatleri...

ADANA CUMA NAMAZI SAATİ KAÇ? 21 ARALIK

Adana Cuma namazı saati öncesi Adana il genelinde bulunan camii ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Cuma namazı için hazırlık yapan vatandaşlar yaşadıkları ilde Cuma namazı saatini araştırıyor. Bu illerimizden biri de Adana... Cuma namazı öğle namazı vaktinde Cuma günleri cemaatle eda ediliyor. Bu nedenle her ilin Cuma günkü öğle namazı vati aynı zamanda o il için Cuma namazı vakti sayılıyor. Peki; Adana Cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanet Adana Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri...

Adana Cuma namazı saati - 21 Aralık: 12:43

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 21 Aralık 2018 Cuma 06:15 07:41 12:43 15:11 17:32 18:53 22 Aralık 2018 Cumartesi 06:15 07:41 12:43 15:12 17:33 18:54 23 Aralık 2018 Pazar 06:16 07:42 12:44 15:12 17:33 18:54 24 Aralık 2018 Pazartesi 06:16 07:42 12:44 15:13 17:34 18:55 25 Aralık 2018 Salı 06:17 07:43 12:45 15:14 17:34 18:55 26 Aralık 2018 Çarşamba 06:17 07:43 12:45 15:14 17:35 18:56 27 Aralık 2018 Perşembe 06:17 07:44 12:46 15:15 17:35 18:56

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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