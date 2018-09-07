Adana Cuma namazı saati, cami ve mescitlerde Cuma namazlarını eda edecek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cuma namazı saati öncesi Adana il genelinde cami ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Cuma saatinin gelmesiyle birlikte Adana'da vatandaşlar hep birlikte saf tutup namazlarını kılacaklar...

ADANA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA

Ellerin semaya çevrildiği bugünde en çok araştırılan konular arasında ise Cuma namazı saatleri var. Peki; Cuma namazı saat kaçta? İşte Adana Cuma namazı saati ve Adana haftalık namaz saatleri...

Adana Cuma namazı saati: 12:43

Adana İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 07 Eylül 2018 Cuma 04:45 06:07 12:43 16:17 19:07 20:24 08 Eylül 2018 Cumartesi 04:46 06:08 12:43 16:16 19:05 20:22 09 Eylül 2018 Pazar 04:47 06:09 12:42 16:15 19:04 20:20 10 Eylül 2018 Pazartesi 04:48 06:09 12:42 16:15 19:02 20:19 11 Eylül 2018 Salı 04:49 06:10 12:42 16:14 19:01 20:17 12 Eylül 2018 Çarşamba 04:50 06:11 12:41 16:13 18:59 20:15 13 Eylül 2018 Perşembe 04:51 06:12 12:41 16:12 18:58 20:14

NAMAZ ŞEKİLLERİ NEYE GÖRE BELİRLENMİŞTİR?

İbadetler tevkîfîdir. Yani hem farz oluş gerekçelerinin hem de uygulamalarının her yönüyle akılla bilinmesi mümkün değildir. İbadetlerle ilgili hususlar Kur’an’da genel olarak emredilmiş, Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulamasıyla belirgin hâle gelmiştir.

Kur’an’da, namazların belli vakitlerde farz kılındığı (Nisâ, 4/103) ve kıyam, kıraat, rükû ve secde gibi birtakım rükünlerinin olduğu bildirilmiş; söz konusu ibadetin ayrıntıları ve namaz içerisinde yapılması gereken diğer davranışlar ile ilgili hususlar Hz. Peygamberin (s.a.s.) sünneti ile sabit olmuştur. (Buhârî, Ezân, 95; Müslim, Salât, 45, Mesâcid, 176; Ebû Dâvud, Salât, 150; İbn Mâce, Salât, 1; Tirmizî, Salât, 114). Bütün bunların bir ifadesi olarak da Hz. Peygamber (s.a.s.), “Beni namazı nasıl kılarken gördüyseniz siz de öyle kılınız” (Buhârî, Ezan, 18) buyurmuştur. Buna göre namazla ilgili genel hüküm, rükün ve şartlar Kur’an’la, bunlara ilişkin ayrıntılar ise Resûl-i Ekrem’in (s.a.s.) sünnetiyle belirlenmiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ