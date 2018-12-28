Adana cuma saati

Adana Cuma ezanı saati, ya da başka bir tabirle Adana Cuma namazı saati en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Adana il genelinde cami ve mescitlerde Cuma namazı öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Peki; Adana Cuma ezanı saat kaçta? İşte Diyanet namaz saatleri ve Adana Cuma namazı saati...

ADANA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Adana Cuma namazı saati, Adana il genelinde cami ve mescitlerde cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet namaz saatleri portalıda Adana namaz vakitleri ve Adana Cuma namazı saati yayınlandı. İşte Adana 5 günlük namaz saatleri ve Adana Cuma namazı saati...

Adana İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 28 Aralık 2018 Cuma 06:18 07:44 12:46 15:15 17:36 18:57 29 Aralık 2018 Cumartesi 06:18 07:44 12:46 15:16 17:37 18:58 30 Aralık 2018 Pazar 06:18 07:44 12:47 15:17 17:38 18:58 31 Aralık 2018 Pazartesi 06:19 07:45 12:47 15:17 17:38 18:59 01 Ocak 2019 Salı 06:19 07:45 12:47 15:18 17:39 19:00 02 Ocak 2019 Çarşamba 06:19 07:45 12:47 15:19 17:40 19:00 03 Ocak 2019 Perşembe 06:19 07:45 12:48 15:20 17:41 19:01

ADANA CUMA NAMAZI SAATİ: 12.46

NAMAZ VAKİTLERİ NE ZAMAN SONA ERER

Namazların bir ilk vakti bir de son vakti vardır. Buna göre, sabah namazı, güneş doğuncaya kadar; öğle namazı ikindi vakti girinceye kadar, ikindi namazı güneş batıncaya kadar, akşam namazı da yatsı vakti girinceye kadar kılınabilir. Yatsı namazının vakti, “imsak” vaktine (tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder (Müslim, Mesacid, 173). Ancak zorunlu olmadıkça namazların son vaktine bırakılmaması gerekir (Merğinani, el-Hidaye, I, 38-39; Zeylai, Tebyinü’l-Hakaik, I, 79-81).

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