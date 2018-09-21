Adana Cuma namazı saati, dünkü Aşure gününün ardından ibadetlerini yerine getirecek Adanalılar tarafından araştırılıyor. Adana'da geçen hafta saat 12.40'ta okunan öğle ezanıyla birlikte, Cuma namazı kılınmıştı. Peki bu hafta Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte detaylar...

ADANA CUMA SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık namaz saatleri ve ezan vakitleri sayfasında Adana Cuma namazı saati 12.38 olarak yer alıyor. Adana'nın haftalık ezan saatleri ve namaz vakitleri şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 21 Eylül 2018 Cuma 04:58 06:18 12:38 16:04 18:46 20:00 22 Eylül 2018 Cumartesi 04:59 06:19 12:38 16:03 18:44 19:59 23 Eylül 2018 Pazar 05:00 06:20 12:37 16:02 18:43 19:57 24 Eylül 2018 Pazartesi 05:01 06:21 12:37 16:01 18:41 19:56 25 Eylül 2018 Salı 05:02 06:22 12:37 16:00 18:39 19:54 26 Eylül 2018 Çarşamba 05:03 06:22 12:36 15:59 18:38 19:52 27 Eylül 2018 Perşembe 05:04 06:23 12:36 15:58 18:36 19:51

CUMA NAMAZI KAÇ REKÂTTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

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