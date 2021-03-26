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Adana cuma namazı saati kaçta? 26 Mart Adana cuma namazı vakti saati

Adana Cuma saati, Cuma namazı için hazırlıklarını tamamlayan Adanalılar tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği Adana Cuma namazı vaktine göre, camileri dolduracak. İşte 26 Mart Adana Cuma namazı saati

Adana cuma namazı saati kaçta? 26 Mart Adana cuma namazı vakti saati

Adana Cuma namazı saat kaçta? sorusu Adana'da cuma namazını kılacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Adana'da Ramazan ayının arından cuma namazı için tüm cami ve mescitlerde hazırlıklar yapılıyor. 26 Mart Adana Cuma namazı saati de, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz ve ezan saatleri takviminde yer alıyor. İşte detaylar...

ADANA CUMA NAMAZI SAATİ - 26 MART

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan namaz ve ezan saatleri takvimine göre, Adana'da bugün saat 12:49'da okunacak öğle ezanıyla birlikte Cuma namazı kılınacak.

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
26 Mart 2021 Cuma05:0606:2712:4916:1919:0220:18
27 Mart 2021 Cumartesi05:0406:2512:4916:1919:0320:19
28 Mart 2021 Pazar05:0306:2412:4916:1919:0420:20
29 Mart 2021 Pazartesi05:0106:2212:4916:2019:0520:21
30 Mart 2021 Salı05:0006:2112:4816:2019:0620:22
31 Mart 2021 Çarşamba04:5806:1912:4816:2019:0720:23
01 Nisan 2021 Perşembe04:5606:1812:4816:2119:0820:24

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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