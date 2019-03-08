Adanalılar Cuma namazının saat kaçta kılınacağını araştırıyor. Adana'da Cuma namazı için hazırlıklar yavaş yavaş tamamlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık ezan saati ve namaz vakitleri tablosunda Adana Cuma namazı saati yer alıyor. Geçen hafta Adana'da Cuma namazı saat 12.56'de okunan öğle ezanıyla birlikte kılınmıştı. İşte detaylar...

ADANA CUMA NAMAZI SAATİ - 8 MART

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık ezan saatleri ve namaz vakitleri tablosuna göre bugün Adana'da Cuma namazı saat 12.55'de okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Diyanet İşleri Bakanlığı'nın Adana için haftalık namaz vakitleri tablosu ise şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 08 Mart 2019 Cuma 05:35 06:54 12:55 16:11 18:46 20:00 09 Mart 2019 Cumartesi 05:33 06:52 12:54 16:12 18:46 20:01 10 Mart 2019 Pazar 05:32 06:51 12:54 16:12 18:47 20:02 11 Mart 2019 Pazartesi 05:30 06:50 12:54 16:13 18:48 20:02 12 Mart 2019 Salı 05:29 06:48 12:54 16:13 18:49 20:03 13 Mart 2019 Çarşamba 05:27 06:47 12:53 16:13 18:50 20:04 14 Mart 2019 Perşembe 05:26 06:45 12:53 16:14 18:51 20:05

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

CUMA NAMAZI KAÇ REKÂTTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).