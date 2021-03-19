Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemİnanç
ABONE OL

Adana Cuma saati: Adana'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? 19 Mart Adana Cuma namazı saati

Mübarek cuma günü cuma namazı saati araştırılıyor. Adana'da cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan Adana Cuma namazı saatini merak ediyor. Adana Cuma namazı kaçta kılınacak? sorusunun cevabı merak konusu oldu. Peki, 19 Mart Cuma günü Adana'da cuma namazı kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı haftalık namaz vakitlerine göre 19 Mart Cuma günü Adana Cuma namazı saati...

Adana Cuma saati: Adana'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? 19 Mart Adana Cuma namazı saati

Adana Cuma namazı saati araştırılıyor. Cuma namazı her hafta her ilde farklı saatlerde kılınıyor bu yüzden mübarek cuma günü en çok merak edilen şeylerin başında cuma namazı saati geliyor. Adana'da cuma namazına gidecek olan vatandaşlar Adana cuma namazı saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitlerini her gün günlük ve haftalık olarak paylaşıyor. İşte Diyanet İşleri namaz takvimine göre 19 Mart Diyanet Adana Cuma namaz saati ve Adana haftalık namaz vakitleri

19 MART 2021 ADANA CUMA NAMAZI SAATİ

19 Mart 2021 Adana Cuma namazı saati: 12:52

Adana İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
19 Mart 2021 Cuma05:1706:3712:5216:1618:5620:11
20 Mart 2021 Cumartesi05:1606:3612:5116:1718:5720:12
21 Mart 2021 Pazar05:1406:3412:5116:1718:5820:13
22 Mart 2021 Pazartesi05:1306:3312:5116:1718:5920:14
23 Mart 2021 Salı05:1106:3112:5016:1819:0020:15
24 Mart 2021 Çarşamba05:0906:3012:5016:1819:0120:16
25 Mart 2021 Perşembe05:0806:2812:5016:1819:0120:17

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ADANA'DA KORKUNÇ OLAY! Son dakika: 41 yıl kesinleşmiş hapsi vardı! "Binbir surat Cemile!"
GÜNDEM41 yıl kesinleşmiş hapsi vardı! "Binbir surat ...
Son dakika haberi AYM, HDP davası için raportör görevlendirdi
GÜNDEMAYM raportör görevlendirdi
Antalya Cuma saati: Antalya cuma namazı kaçta kılınacak? 19 Mart Antalya Cuma namazı saati
GÜNDEMAntalya Cuma namazı saati
60 yaş üstü ne zaman aşı olacak, aşı sırası kimde? E-NABIZ AŞI SORGULAMA: Aşı sıralaması öğrenme
GÜNDEMKoronavirüs aşı sıranızı öğrenin!
Market çalışma saatleri: kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 19 Mart A101, BİM, ŞOK, kaça kadar açık?
GÜNDEMMarketlere mesai saati değişikliği
ZEHİR | Son dakika: Trakonya yakalayan balıkçı bin pişman oldu!
GÜNDEMYakaladığına bin pişman oldu!
65 yaş üstü yasak var mı, seyahat izni var mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri
GÜNDEM65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri değişti!
BURSA'DA DEHŞET! Son dakika: Yarım saatte 3 kişiyi bıçaklamıştı! Hatırlamadı
GÜNDEMYarım saatte 3 kişiyi bıçakladı! Hatırlamadı!
ALARM! Son dakika: 11 okul karantinada! 5 öğretmenimizi kaybettik
GÜNDEM"5 öğretmenimizi kaybettik! 11 okul karantinada!"
Son dakika haberi Hava Kuvvetleri'nde 'mahrem hizmetler' soruşturması!
GÜNDEMHava Kuvvetleri'nde 'mahrem hizmetler' soruşturması!