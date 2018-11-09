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Adana Cuma saati: Diyanet Adana namaz vakitleri ve Adana Cuma namazı saati 9 Kasım

Adana Cuma namazı saati, her hafta olduğu gibi bu hafta da farz olan Cuma namazını eda etmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Anada Cuma namazı saati tespit edildi. İşte 9 Kasım Adana Cuma namazı saati ve namaz vakitleri...

09.11.2018 - 09:59 | Güncelleme:

Adana Cuma namazı saat kaça? sorusunun cevabı, Adana il genelindeki cami ve mescitlerde cuma namazını eda etmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Adana Cuma namazı saati ve Adana namaz vakitleri tespit edildi. Peki; bugün yani 9 Kasım Adana Cuma namazı saat kaçta? İşte, Adana Cuma namazı saati ve Adana namaz saatleri...

ADANA CUMA NAMAZI SAATİ KAÇ?

Adana Cuma namazı saati öncesi Adana il genelinde bulunan camii ve mescitlerde hazırlıklar tamamlandı. Cuma namazı için hazırlık yapan vatandaşlar yaşadıkları ilde Cuma namazı saatini araştırıyor. Bu illerimizden biri de Adana... Cuma namazı öğle namazı vaktinde Cuma günleri cemaatle eda ediliyor. Bu nedenle her ilin Cuma günkü öğle namazı vati aynı zamanda o il için Cuma namazı vakti sayılıyor. Peki; Adana Cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanet Adana Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri...

Adana Cuma namazı saati - 9 Kasım: 12:28

Adana İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
09 Kasım 2018 Cuma 05:42 07:04 12:28 15:17 17:41 18:58
10 Kasım 2018 Cumartesi 05:43 07:05 12:29 15:16 17:41 18:57
11 Kasım 2018 Pazar 05:44 07:06 12:29 15:15 17:40 18:57
12 Kasım 2018 Pazartesi 05:44 07:07 12:29 15:15 17:39 18:56
13 Kasım 2018 Salı 05:45 07:08 12:29 15:14 17:38 18:55
14 Kasım 2018 Çarşamba 05:46 07:09 12:29 15:14 17:37 18:55
15 Kasım 2018 Perşembe 05:47 07:10 12:29 15:13 17:37 18:54

CUMA NAMAZI - DİYANET AÇIKLAMASI

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

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