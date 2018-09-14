Adana Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı haftalık ezan ve namaz vakitleri takviminde yer alıyor. Adanalılar geçen hafta saat 12.43'te okunan öğle ezanıyla birlikte Cuma namazını kılmıştı. Peki bu hafta Adana'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

ADANA CUMA NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Adana'da Cuma namazının saat 12.40'ta okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacağını açıkladı. İşte Adana'nın haftalık namaz saatleri ve ezan vakitleri:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 14 Eylül 2018 Cuma 04:52 06:13 12:40 16:11 18:56 20:12 15 Eylül 2018 Cumartesi 04:53 06:13 12:40 16:10 18:55 20:10 16 Eylül 2018 Pazar 04:54 06:14 12:40 16:09 18:53 20:09 17 Eylül 2018 Pazartesi 04:55 06:15 12:39 16:08 18:52 20:07 18 Eylül 2018 Salı 04:55 06:16 12:39 16:07 18:50 20:05 19 Eylül 2018 Çarşamba 04:56 06:17 12:39 16:06 18:49 20:04 20 Eylül 2018 Perşembe 04:57 06:18 12:38 16:05 18:47 20:02

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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