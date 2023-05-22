Adana'da 7 binaya yıkım kararı çıktı

İlk ve ikinci depremde yıkılan 5 bina da bir çok kişiye milyonluk daireler mezar oldu. Depremden sonra yapılan incelemelerde ise bir çok binanın da ağır ve orta hasarlı olduğu tespit edildi. 3.5 aydan fazla zaman geçmesine rağmen itiraz süresi nedeniyle binalar bir türlü yıkılmadı. İncelemeler ve itiraz süresi biten 7 bina için ise yeni yıkım kararı verildi.