Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanının merdivenlerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yerde yatan kişinin Cem Mustafa Hazel olduğunu ve öldüğünü tespit etti.

AA'nın haberine göre; yapılan çalışmaların ardından Hazel'in cesedi, AdanaAdli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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