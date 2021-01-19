Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Adana'da babası darp edilerek kaçırılan çocuk kurtarıldı

Adana'da yaban domuzu avına çıkan Sezgin T.'yi (34) demir sopalarda darp eden 6 şüpheli, ardından yanındaki oğlu 15 yaşındaki oğlu Polat T.'yi kaçırdı. Polisin takibi sonucu Polat T., yara almadan kurtarılırken, olaya karıştığı 2 şüpheli ise pompalı av tüfeği ile birlikte yakalandı

Adana'da babası darp edilerek kaçırılan çocuk kurtarıldı
DHA

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Gece oğlu Polat T.'yi yanına alıp, yaban domuzu avına çıkan Sezgin T., tarlaların kenarında ilerlerken iddiaya göre tanımadığı 6 kişinin saldırısına uğradı. Elinde pompalı tüfek bulunan 6 kişi tarafından demir sopalarla darp edilen Sezgin T., köylülerin yanına kaçıp canını kurtarırken, şüpheliler ise Sezgin T.'nin oğlu Polat T.'yi alıkoyarak, kendisine ait kasasında köpeklerin bulunduğu pikabı çaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

BABA, PİKABI FARK ETTİ

Yaralı halde polis aracına binip, aramaya katılan Sezgin T., pikabı Akkuyu TOKİ binalarının yakınında fark etti. DHA'nın haberine göre; polis ekibinin aracın peşine düşmesi sonucu şüpheliler, pikabı ve Polat T.'yi bırakıp, gecenin karanlığında izlerini kaybettirdi.

Bölgeyi abluka altına alan ekipler, olaya karıştığı öne sürülen 2 kişiyi, pompalı av tüfeği ile birlikte yakaladı. Polat T.'nin de teşhis ettiği şüpheliler, gözaltına alınarak Sarıçam Polis Merkezi'ne götürüldü.

Başından yaralanan Sezgin T. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdüren polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 16 gözaltı
GÜNDEMİstanbul'da eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı
Samsun'da yangın çıkan apartmanda 2 çocuk dumandan etkilendi
GÜNDEMSamsun'da ev yangını: 2 çocuk dumandan etkilendi
Adana'daki yasa dışı bahis operasyonunda 7 tutuklama
GÜNDEMAdana’da yasa dışı bahis oynatan 7 kişi tutuklandı
Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
GÜNDEMİstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Son dakika! Denizli'de 4,2 büyüklüğünde deprem
GÜNDEMDenizli'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Adana'da apartman yangını: 6 kişi dumandan etkilendi
GÜNDEMApartmanda yangın paniği: 6 kişi dumandan etkilendi
Sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü; 1'i ağır 3 yaralı
GÜNDEMİzmir'de bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
Otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü
GÜNDEMKatliam gibi kaza: Bir aile yok oldu
Üç aylar ne zaman başlıyor? Diyanet açıkladı: Üç aylar başlangıç tarihi ve 2021 dini günler takvimi
GÜNDEM2021 Üç Aylar ne zaman başlıyor?
Muğla'da büyük gayrimenkul vurgunu: 111 taşınmazı üzerlerine geçirdiler
GÜNDEMBüyük gayrimenkul vurgunu!