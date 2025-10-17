Adana'da çekiciyle doğum günü sürprizine 11 bin lira ceza Adana'da bir oto çekici sürücüsü, aracının arka kısmına "İyi ki doğdun sevgilim" yazılı pankart, çiçekler ve ışıklandırma sistemi yerleştirerek yüksek sesle müzik yayını yaptı. Sürücüye 11 bin 253 TL para cezası uygulanırken, çekici 15 gün süreyle trafikten men edildi

