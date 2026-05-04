        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da 'eski iş arkadaşı' cinayeti | Son dakika haberleri

        Adana'da 'eski iş arkadaşı' cinayeti

        Adana Kozan'da bir şirkette formen olarak görev yapan Alican G, evine gelen eski işçilerden N.G. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 01:10 Güncelleme:
        Adana'da 'eski iş arkadaşı' cinayeti

        Olay, dün akşam saatlerinde Kozan ilçesi Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi üzerinde bulunan Narin Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce çalıştığı işten ayrılan N.G, işyerindeki formen Alican G'nin evine geldi. Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında N.G, belinden çıkardığı tabanca ile Alican G'yi vurdu. Alican G. Yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

        Silah sesleri üzerine evde bulunan Alican G'nin kuzeni R.G, panikle "Abimi vurdular" diye bağırarak yardım istedi. Bunun üzerine apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Alican G.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'nın haberine göre, sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Alican G'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Alican G'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        İŞ YERİNE AİT ARACIN LASTİKLERİ KESİLMİŞ

        Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri Alican G'nin oturduğu apartman önünde park halindeki iş yerine ait aracın dört lastiğinin kesildiği tespit edildi.

        Saldırının ardından kaçan cinayet şüphelisi N.K. ve yanında bulunan kimliği belirsiz kişinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

