Adana'da 'eski iş arkadaşı' cinayeti

Olay, dün akşam saatlerinde Kozan ilçesi Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi üzerinde bulunan Narin Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce çalıştığı işten ayrılan N.G, işyerindeki formen Alican G'nin evine geldi. Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında N.G, belinden çıkardığı tabanca ile Alican G'yi vurdu. Alican G. Yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Silah sesleri üzerine evde bulunan Alican G'nin kuzeni R.G, panikle "Abimi vurdular" diye bağırarak yardım istedi. Bunun üzerine apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'nın haberine göre, sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Alican G'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Alican G'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İŞ YERİNE AİT ARACIN LASTİKLERİ KESİLMİŞ

Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri Alican G'nin oturduğu apartman önünde park halindeki iş yerine ait aracın dört lastiğinin kesildiği tespit edildi.

Saldırının ardından kaçan cinayet şüphelisi N.K. ve yanında bulunan kimliği belirsiz kişinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

