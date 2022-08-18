Geri dönüşüm fabrikasında yangın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

Adana'da geri dönüşüm fabrikasının deposundan alevler yükseldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülürken fabrikada hasar meydana geldi

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
Geri dönüşüm fabrikasında yangın
0:00 / 0:00
AA

Adana'da plastik geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. AA'nın haberine göre; merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Soğutma çalışmaları yapılan yangın sonucu fabrikada hasar meydana geldi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2022 ÖSYM ile DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS taban puanları belli oldu mu?
GÜNDEM DGS tercih tarihleri...
Üniversite harç ücretleri 2022-2023 | Üniversite harç ücretleri ne kadar, kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi? Uzaktan eğitim ve ikinci öğretim harç ücretleri listesi
GÜNDEM Üniversite harç ücretleri belli oldu!
MEB ile Lise kayıt tarihleri 2022-2023 | Lise kayıtları ne zaman başlıyor ve bitiyor, LGS 3. nakil başvuruları hangi tarihte bitecek? Lise kayıtları için gerekli olan evraklar/belgeler nelerdir?
GÜNDEM Lise kayıt tarihleri 2022 - 2023
Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor ve ne hangi tarihte bitiyor? 2022-2023 Üniversite kayıtları nasıl yapılır ve e-kayıt işlemleri başladı mı? Üniversite kayıt için gerekli belgeler/evraklar
GÜNDEM Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?
Aydın'da atıyla beraber nehre giren genç kayboldu
GÜNDEM Atıyla nehre giren genç kayboldu
FETÖ'nün gaybubet evine operasyon: 2 tutuklama
GÜNDEM FETÖ'nün gaybubet evine operasyon: 2 tutuklama
Detaylar açıklandı! PTT personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2022 KPSS şartsız PTT personel alımı başvuru koşulları nedir, tarihler belli oldu mu ve kimler başvuruda bulunabilir?
GÜNDEM PTT personel alımı başvuru tarihleri!
Okullar ne zaman açılıyor, yaz tatili ne zaman bitecek? MEB takvimi ile 2022-2023 okullar ne zaman açılıyor ve yeni dönem dersleri ne zaman başlıyor?
GÜNDEM Okulların açılacağı tarih netleşti!
Tarihler AÇIKLANDI mı? 2022 YKS ek tercih ne zaman, nasıl ve nereden yapılacak? ÖSYM ile YKS ek tercih tarihleri: Üniversite 2.tercih/ ek yerleştirme kılavuzu
GÜNDEM Ek tercih kılavuzu ile YKS 2. tercih tarihleri!
YKS taban puanları 2022: YKS ek tercihler için 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjanlar belli oldu mu?
GÜNDEM YKS taban puanları ve sıralaması!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.