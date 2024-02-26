Adana'da kahvehaneye silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda iki kişi yaralandı.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye, motosikletten inen yüzü maskeli iki kişi, henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı düzenledi.

Saldırganlar, aynı motosikletle olay yerinden kaçtı. Bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; saldırıda yaralanan Orhan D. ve Celal B, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.