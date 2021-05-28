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Eren 2 yaşındaydı! Asansörde feci ölüm!

Adana'da babasıyla bindiği asansörde, kolu kabin ile duvar arasına sıkışan 2 yaşındaki Eren Uğuz, edinilen bilgiye göre boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirdi. Eren'in, apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüsü ise yürekleri yaktı

ADANA'DA KORKUNÇ ÖLÜM! Son dakika: Eren 2 yaşındaydı! Asansörde feci ölüm! - VİDEO HABER
Eren 2 yaşındaydı! Asansörde feci ölüm!
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DHA

Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi´nde yaşayan öğretmen Zafer Uğuz, saat 10.00 sıralarında, 2 yaşındaki oğlu Eren ile birlikte kayınpederi Mehmet Soytaş´ın oturduğu apartmana gitti.

KOLU KABİNLE DUVAR ARASINA SIKIŞTI

DHA'da yer alan habere göre zemin katta asansöre binen Zafer Uğuz, iddiaya göre, 2´nci kat düğmesine bastıktan sonra kucağındaki oğlu Eren´i yere bıraktı.

Katlanır kapısı olmayan asansör hareket ettikten sonra minik Eren´in, kabinle duvar arasına kolu sıkıştı. Hareket ettikçe Eren´in boynuna kadar gelen kabin, baba Zafer Uğuz´un acil durum düğmesine basmasıyla durdu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Eren´in çığlıklarını duyup, yardıma koşanlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, Eren´i sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde küçük Eren´in boynunun kırılması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

"BABA PANİK HALİNDEYDİ"

Apartmanda oturan Aksel Yaslı, sesi duyunca asansöre koştuklarını belirterek, "Kapıyı açtığımızda baba panik halindeydi. Çocuk sıkışmıştı. Baba çıkarmaya çalışmış ancak başaramamış sanırım. Biz de itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik. Baba ilk etapta çıkmak istemedi. Sonra itfaiye çocuğu asansörden çıkardı ama morarmıştı" diye konuştu.

Çukurova Devlet Hastanesi´ne götürülen Eren Uğuz´un cansız bedeni, buradan da otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

EREN´İN SON GÖRÜNTÜLERİ

Eren Uğuz´un son anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, minik Eren´in babasıyla birlikte apartmana girdiği, ardından da asansöre bindiği görüldü.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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