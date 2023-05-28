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Adana'da otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Adana sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ağaca çarptıktan sonra sulama kanalına düştü. Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Adana'da otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı
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İHA

Adana'da kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü. Kazada 1 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde meydana geldi.Alınan bilgiye göre, H.T.B kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

AĞACA ÇARPTIKTAN SONRA KANALA DÜŞTÜ

Kontrolden çıkan otomobil önce bir ağaca çarptı ardından sulama kanalına düştü.Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, araç içerisinde sıkışan H.T.B ile yolcu konumundaki İsmail Hakkı Kesler'i (22) çıkartarak ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İHA'nın haberine göre, İsmail Hakkı Kesler, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kesler'in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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