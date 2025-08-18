Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 ölü | Son dakika haberleri

        Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi öldü

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2025 - 22:37 Güncelleme: 18.08.2025 - 22:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 ölü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

        Engin Eldaş'ın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, ilçenin kırsal kesimindeki Marankeçili mevkisinde yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) sevk edildi.

        Uçuruma inen ekipler, araçtaki sürücü ile Fatma Eldaş, Selvihan Balta, Duygu Yılmaz ve Defne Yılmaz'ın (4) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Ekiplerin bölgedeki incelemesi sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyaz Saray'da kritik zirve
        Beyaz Saray'da kritik zirve
        Zelenskiy bu kez takım elbise giydi
        Zelenskiy bu kez takım elbise giydi
        Memur için yeni zam teklifi belli oldu
        Memur için yeni zam teklifi belli oldu
        Hamas ateşkes teklifini kabul etti
        Hamas ateşkes teklifini kabul etti
        "Topraklarımızdan vazgeçmemiz imkansız"
        "Topraklarımızdan vazgeçmemiz imkansız"
        Samsunspor'un Avrupa yürüyüşü HT Spor'da!
        Samsunspor'un Avrupa yürüyüşü HT Spor'da!
        Fenerbahçe'ye Premier Lig'den orta saha!
        Fenerbahçe'ye Premier Lig'den orta saha!
        Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda!
        Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda!
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        En düşük artış, en yüksek satış
        En düşük artış, en yüksek satış
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Terörsüz Türkiye'de komisyon virajı
        Terörsüz Türkiye'de komisyon virajı
        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        "Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılmak!"
        "Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılmak!"
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi