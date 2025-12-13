Park halindeki otomobilde patlama: 1 ölü
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde park halindeki otomobilde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü
Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde yol kenarında park halinde bulunan otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının ardından araçta İsmail Hakkı Doğan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Doğan'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Fotoğraf: AA