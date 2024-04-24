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        Adana'da pitbull dehşeti

        Adana'da pitbull cinsi köpek sahibi ile onu kurtarmaya çalışanlara saldırdı. Köpeğin saldırısında anne ve iki oğlu yaralanırken, köpek barınağa teslim edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 09:53 Güncelleme: 24.04.2024 - 09:53
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        Adana'da pitbull dehşeti
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        Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde pitbull cinsi köpek evden kaçtı. Köpeği sahibi Hamza Saçıkirli, ailesiyle birlikte aramaya çıktı.

        Sokakta bulunan köpek, kendisini yakalamaya çalışan sahibi Saçıkirli’ye saldırıp, ayağından ısırdı. Oğlunun acı içinde yardım istemesi üzerine anne Havva Saçıkirli, müdahale etti.

        Havva Saçıkirli ile diğer oğlu Cengiz Saçıkirli, uzaklaştırmaya çalıştıkları köpeğin saldırısı ile ayaklarından ısırıldı. Ailenin yardım çağrılarını duyan mahalleli 112'ye haber verdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, köpek ısırması sonucu yaralanan anne ile 2 oğlunu, yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

        SALDIRI ANI KAMERADA

        Polis tarafından yakalanan köpek ise barınağa teslim edildi. Bu arada köpeğin aileye saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Saldırı sırasında bir kişi, elindeki tabancayla köpeğe ateş ederek köpeği etkisiz hale getirmeye çalıştı ancak köpeğin saldırıya devam ettiği görüldü.

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        #pitbull
        #Köpek
        #Saldırı
        #adana
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