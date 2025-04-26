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        Haberler Gündem Güncel Adana'da sokaklar göle döndü | Son dakika haberleri

        Adana'da sağanak sele neden oldu: Sokaklar göle döndü

        Adana'da etkili olan sağanak cadde ve sokaklarda sele neden oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 13:33 Güncelleme: 26.04.2025 - 13:33
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        Adana'da sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık 2 saat süren yağış nedeniyle trafikteki sürücüler ve sokaktaki vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

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        Seyhan ilçesindeki Merkez Otogar otoparkı ile Metal Sanayi Sitesi adeta göle döndü.

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        Sanayi esnafı iş yerlerinin ve malzemelerinin su içinde kaldığını, mağdur olduklarını söyledi.

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        Aşırı yağışlarda her zaman aynı tabloyla karşılaştıklarını belirten esnaf, Adana'nın altyapı anlamında atıl kaldığını belirtti.

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        Öte yandan Fevzipaşa Mahallesi 48043 Sokak'ta aşırı yağış nedeniyle göle dönen yolda bir hafriyat kamyonu çukura saplanarak yan yattı.

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